竹書房は、マンガ「ヤンデレ覚醒！！捨てられた令嬢は最恐侯爵にアタック中！」（著者：葵日向氏）の連載をWEBコミックサイト「竹コミ！」で2月10日12時より開始する。

本作は、令嬢イミーナの重すぎる愛を描くラブコメディ。婚約者を他の令嬢に奪われて婚約破棄され、家族にも周囲にも見捨てられたイミーナは残虐と恐れられる侯爵オスカーのもとへ後妻として嫁ぐことになる。そしてイミーナはオスカーにまさかの一目惚れをしてしまうのだった。

□「竹コミ！」連載ページ

【あらすじ】

令嬢イミーナは、婚約者を他の令嬢に奪われて婚約破棄をされ、家族にも周囲にも見捨てられた末、残虐と恐れられる侯爵オスカーの元へ後妻として嫁ぐことになった。

親子ほど年も離れていて、前妻を自ら手にかけたと噂されていたオスカーを前に、思わず震えるイミーナ。

――だがその震えは、恐怖ではなく“歓喜”の震えだった！！

「これが……人を愛するということなのね！！！！」

まさかの一目惚れをかましてくるイミーナに、冷酷無比のはずのオスカーも思わずタジタジ。

最強ヤンデレ令嬢の“重すぎる愛”がオスカーに向かって炸裂し始める――！！

【見どころ】

イミーナの愛が重すぎる！！

でもそんな純粋で真っ直ぐで度が過ぎる愛が冷酷と恐れられているオスカーに刺さっている…！？

「ヤンデレ覚醒！！捨てられた令嬢は最恐侯爵にアタック中！」試し読み

作家情報

著者：葵日向氏

電子コミックレーベルなどで幅広く執筆。 恋愛、ラブコメ、ファンタジーなど多彩なジャンルを手掛け、魅力的なキャラクター描写とストーリーテリングで読者を惹きつける。代表作に「さっちゃんとけんちゃんは今日もイってる」、「黒い百合には棘がある」、「我が妹のためならば」など。

□葵日向氏のX