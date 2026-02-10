¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥»¥¤¥Ð¡¼¡ÙS.H.Figuarts¤ËÉ÷¤Î·õ»Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ»Â ±îÈôÇ¦¼ÔÅÁ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥»¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ»Â ±îÈôÇ¦¼ÔÅÁ¡×(6,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ»Â ±îÈôÇ¦¼ÔÅÁ¡×(6,600±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥»¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤ÎÉ÷¤Î·õ»Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ»Â ±îÈôÇ¦¼ÔÅÁ¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
À»·õ¡¢É÷ÁÐ·õ¿éÉ÷¤ÏÊ¬Î¥¡¢ÊÑ·Á¤¬²ÄÇ½¤Ç°ìÅáÎ®¡¢ÆóÅáÎ®¡¢¼êÎ¢·õ¤Î3¥â¡¼¥É¤¬ºÆ¸½²ÄÇ½¡£
¼ó¸µ¤«¤é¤¿¤Ê¤Ó¤¯¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥Ö¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ²ÄÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¹¥È¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¹¥È¥¢¥ë¥¿¡¼¥é¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯(ÊÄ)¡×¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)2020 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
