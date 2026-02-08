プロ・リーグ 25/26の第24節 ヘントとルーベンの試合が、2月8日04:45にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ユセフ・マジズ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

17分に試合が動く。ルーベンのティボー・フェルリンデン（FW）のアシストからロジェリオ・ニャコシ（DF）がヘディングシュートを決めてルーベンが先制。

さらに25分ルーベンが追加点。シーベ・シュライベルス（MF）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

38分、ヘントは同時に2人を交代。洪 賢錫（MF）、伊藤 敦樹（MF）に代わりヒラリオン・グーア（FW）、マックス・ディーン（FW）がピッチに入る。

ここで前半が終了。0-2とルーベンがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、ヘントのミハウ・スクラシ（FW）のアシストからヒラリオン・グーア（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

67分、ヘントが選手交代を行う。ウィルフリード・カンガ（FW）からモモドゥ・ソンコ（FW）に交代した。

68分、ルーベンは同時に2人を交代。シーベ・シュライベルス（MF）、トビ・レイセン（GK）に代わりビルヘル・フェルストラーテ（MF）、マクサンス・プレボ（GK）がピッチに入る。なお、トビ・レイセン（GK）は負傷による交代とみられる。

70分ルーベンに貴重な追加点が入る。ティボー・フェルリンデン（FW）のアシストからユセフ・マジズ（MF）がヘディングシュートを決めて1-3。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ルーベンが1-3で勝利した。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）は先発し38分までプレーした。橋岡 大樹（DF）は77分から交代で出場した。

また、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

2026-02-08 07:01:31 更新