ブンデスリーガ 25/26の第21節 ウォルフスブルクとドルトムントの試合が、2月7日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクは塩貝 健人（FW）、モハメド・アムーラ（FW）、ケビン・パレデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）らが先発に名を連ねた。

17分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。キリアン・フィッシャー（DF）からヤン・ビュールガー（DF）に交代した。

38分に試合が動く。ドルトムントのユリアン・リエルソン（DF）のアシストからユリアン・ブラント（MF）がヘディングシュートを決めてドルトムントが先制。

ここで前半が終了。0-1とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分ウォルフスブルクが同点に追いつく。コンスタンティノス・クリエラキス（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

64分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。塩貝 健人（FW）、ケビン・パレデス（MF）に代わりロブロ・マイエル（MF）、イェスパー・リンドストロム（MF）がピッチに入る。

69分、ドルトムントが選手交代を行う。ユリアン・リエルソン（DF）からファビオ・シルバ（FW）に交代した。

83分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。アダム・ダギム（MF）、モハメド・アムーラ（FW）に代わりマティアス・スバンベリ（MF）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の87分ドルトムントが逆転。セール・ギラシ（FW）のアシストからがゴールを決めて1-2と逆転する。

その後もドルトムントの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ドルトムントが1-2で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は先発し64分までプレーした。

2026-02-08 01:30:32 更新