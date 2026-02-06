「すごく気に入ってる！」フィギュア米国代表ペアが“絶賛”した日本製品とは…「ベッドはまた段ボールなのかな？」【冬季五輪】

フィギュアの米国代表ペアが絶賛した日本製品とは(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア米国代表であるエミリー・チャンとスペンサー・ハウが共同でインスタグラムを更新し、五輪選手村にある日本製の寝具に喜んでいる。

【写真】「見て、この掛け布団最高！」フィギュア米国代表ペアのお気に入りをチェック

2人は「見て、この掛け布団最高！すごく気に入ってる！」と、日本の総合寝具メーカー「エアウィーヴ」の掛け布団を手に取った写真を投稿している。

この投稿を見た海外のファンが反応し「素敵な羽毛布団だね！とてもおしゃれ」「色とデザインが大好き」「ミラノでの時間を思いっきり満喫してきてね！掛け布団、めちゃくちゃ綺麗！」と、掛け布団を称賛する声があった一方で、「布団おしゃれ！ベッドはまた段ボールなのかな？」と、24年のパリ五輪でも話題となった「段ボールベッド」を引き合いに出すコメントもあった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]