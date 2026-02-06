皮脂の分泌が少なく皮膚がデリケートな目元は、年齢サインが出やすいパーツ。スマホの見すぎや表情筋の緊張などで疲れが蓄積すると、老化はさらに加速します。目の周りの筋肉や神経にアプローチするセルフケアと、エイジング悩みに対応する目元用コスメの活用で、若々しく力強いまなざしを復活させて （撮影：小川 剛 イラスト：さとうあゆみ 取材・文・構成：片岡えり）

エイジングケアする目元用美容液

血管や筋肉までアプローチする、進化したアイケア美容液。

「マッサージツールがついている場合は、美容液をなじませながら目の周りのツボを軽く刺激すると、巡りが促され浸透も高まるはず」

（奈部川さん）

１：YunthVA リンクルアイセラム〈 医薬部外品〉 10mL ￥4,950／Yunth

100％純粋な生レチノールに、ナイアシンアミド×グリチルリチン酸ジカリウム配合で守りと攻めのケアを同時にできる。乾燥、シワ、肌荒れが気になる目元に。

２：ディオール カプチュール プロ コラジェンショット 15mL ￥12,980／パルファン・クリスチャン・ディオール

最先端の幹細胞研究を投入し、4種のコラーゲンを活性化。しぼんだ目元に力強い立体感を。ジェル質感で心地よく浸透。

３：アイゾーンリペアエッセンス 15mL ￥4,950／チャントアチャーム

敏感な目元にも使える低刺激のエイジングケア成分、バクチオールを配合。小ジワ、くすみ、クマを防いでしっとり柔らかく整え、明るさもアップ。

４：トータル アイ インテンス N 15mL￥12,760／クラランス

レチノール同様の効果を持つ植物や海藻成分で、コラーゲン生成を積極的にサポート。刺激を与えずにエイジングをケアし、ハリ密度を高め、輝きもリフトアップも。

５：ブライテスト ディファイニングアイセラム18g ￥9,790／ファチュイテ

毛細血管とリンパ管の老化、眼輪筋の衰えにも着目。巡りを整え、緩んだ皮膚の構造を引き締めて、くっきり大きく、すっきり明るい目元の印象を取り戻す。

６：アドバンス ナイト リペアLS アイ セラム 15mL ￥13,200／エスティ ローダー

美容医療にヒントを得て目元の立体感にアプローチ。コラーゲンなどの土台を強化し、シワを防いでボリューム感とリフトアップを叶える。

※記事内の商品価格はすべて税込です