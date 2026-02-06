「超かぐや姫！」が1週限定劇場上映決定！ 応援上映も実施予定ryo、40mP、ハニワら名だたるボカロP楽曲提供の美麗作画アニメ映画
アニメ映画「超かぐや姫！」が、2月20日より1週間限定で劇場上映される。
本作は、1月22日よりNetflixにて配信されているアニメ映画。「呪術廻戦 第1期」「チェンソーマン」「うる星やつら」などの映像演出を手掛けたクリエイター・山下清悟氏が初監督を務めており、ryoさん (supercell)、kzさん(livetune)、40mPさん、HoneyWorksさん、Aqu3raさん、yuigotさんらボカロPが楽曲を提供している。アニメーション製作は「ペンギン・ハイウェイ」などで知られる「スタジオコロリド」と山下氏率いる「スタジオクロマト」がタッグを組んで行なっている。
物語の舞台となるのは夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」。近未来の世界で、女子高生・酒寄彩葉（CV：永瀬アンナさん）が、ある日七色に光り輝くゲーミング電柱からなんとも可愛らしい赤ちゃんと出会うところから始まる。
今回の1週間限定上映では、鑑賞毎に1人1つ入場者特典も数量限定で展開。山下氏、へちま（ツクヨミキャラクターデザイン）、永江彰浩、（現実キャラクターデザイン）らスタッフ陣による描き下ろしイラストが収録されたイラスト集がもらえる。
加えて、応援上映の開催も決定。日程など詳細は後日案内される。【『超かぐや姫！』劇場公開記念予告｜ 2月20日(金) より一週間限定劇場公開】 【あらすじ】
夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。
少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――
今より少しだけ先の未来。
都内の進学校に通う 17 歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。
日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。
自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。
中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。
放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。
「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。
かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。
彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。
かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――
これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
