【最新映画ランキング】『ガンダム』最新作が初登場首位！『ズートピア2』は140億突破の金字塔＆『国宝』はついに歴代興収トップ10入り
今週の映画動員ランキングは、初登場作品が上位を席巻。アニメ・実写ともに強力なラインナップがそろい、冬の寒さを吹き飛ばす熱気を見せている。週末のおでかけの参考に、最新のTOP10をチェックしてみて。
■10位：『白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』(公開日：2026年1月30日)
中国の四大民間説話のひとつ｢白蛇伝｣の前世を描いた｢白蛇：縁起｣の500年後の物語。圧倒的な映像美は息を呑むほどに美しく、幻想的な世界観に引き込まれる。
時を超えた愛の物語という王道のテーマを、最先端のアニメーション技術で描き切った本作は、アニメファンのみならず、美しい映像体験を求める幅広い層にリーチしている。監督はチェン・ジエンシーさん＆リー・ジアカイさん、声の出演は三森すずこさん、佐久間大介さん、ほか。
■9位：『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』(公開日：2026年1月30日)
ボーイズグループ“JO1”が2025年4月に実現させた初の東京ドーム公演の模様をオ・ユンドン監督が収録。単なる公演の記録映像に留まらず、映画館ならではの大スクリーンと迫力の音響、そして劇場の暗闇が相まって、まるで最前列でライブを体感しているかのような没入感を提供している。
■8位：『映画ラストマン −FIRST LOVE−』(公開日：2025年12月24日)
福山雅治さん主演の人気ドラマ劇場版。ミステリーとしての完成度の高さと、ドラマ版からのファンによるリピート鑑賞が続いている。
■7位：『劇場版「チェンソーマン」レゼ篇』(公開日：2025年9月19日)
公開から20週目を数えながらも、いまだにTOP10圏内に踏み止まるという異例のロングヒット。SNSでは「何度観ても最後は泣ける」というリピーターの声が絶えず、独自の入場者特典やIMAX上映などの施策も功を奏している。
■6位：『HELP/復讐島』(公開日：2026年1月30日)
パワハラ上司と無人島で2人きりになった、部下の復讐劇が6位にランクイン。飛行機事故で無人島に不時着した男女が、極限状態の中で生き残りをかけて戦う姿を描く。しかし、彼らを待ち受けていたのは過酷な自然環境だけではなかった。
サム・ライミ監督流のショッキングな演出と、予測不能なストーリー展開が、スリルを求める観客の心をつかんでいる。出演はレイチェル・マクアダムスさん、ディラン・オブライエンさん、ほか。
■5位：『国宝』(公開日：2025年6月6日)
公開35週目となる『国宝』は累計で動員1397万人、興収197億円を超え、歴代興収ランキングでトップ10入りの快挙を成し遂げた。日本映画界の新たな伝説となりつつある。
■4位：『ランニング・マン』(公開日：2026年1月30日)
エドガー・ライト監督がアーノルド・シュワルツェネッガーさん主演の名作を再映画化したアクション大作が、初日から3日間で動員7万7500人、興収1億1300万円を記録した。
殺人ゲームを中継する近未来を舞台に、手に汗握る追走劇が展開される。エドガー・ライト監督らしい、音楽と映像が完璧にシンクロした疾走感あふれる演出は健在で、映画館の大型スクリーンでこそ映える仕上がりとなっている。
■3位：『クスノキの番人』(公開日：2026年1月30日)
累計発行部数100万部を突破した東野圭吾の人気小説をアニメーション化。初日から3日間で動員9万4500人、興収1億2500万円をあげて3位にランクインした。
不思議な力を宿したクスノキを守る青年と、そこを訪れる人々が織りなす感動の物語で、原作の持つ温かな空気感が見事に再現されている。家族や大切な人と一緒に鑑賞するのに最適な一作だ。監督は伊藤智彦さん、声の出演は高橋文哉さん、天海祐希さん、齋藤飛鳥さん、ほか。
■2位：『ズートピア2』(公開日：2025年12月5日)
公開9週目を迎えてもなお驚異的な粘り強さで2位をキープし、累計興行収入はついに140億円を突破した。この数字は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を上回る歴史的な記録。ジュディとニックの絆は、もはや世代を超えた社会現象といっても過言ではない。
■1位：『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』(公開日：2026年1月30日)
堂々の初登場1位に輝いたのは、ガンダムシリーズ最新作。富野由悠季監督が80年代に発表した全3巻の小説をアニメ化する3部作の第2部が、初日から3日間で動員51万1500人、興収8億4900万円という結果となった。
前作から続くハサウェイ・ノアの苦悩と、最新技術によるMS(モビルスーツ)戦の描写はまさに圧巻。「これぞガンダム」と唸らされる重厚なストーリーに、映画館をあとにする観客からはため息が漏れる。IMAXなどのラージフォーマットで体感すべき、今週最大の話題作である。監督は村瀬修功さん、声の出演は小野賢章さん、上田麗奈さん、諏訪部順一さん、ほか。
さて、最新ランキングを振り返ってみたが、今週末に観たい作品は決まっただろうか？今週は『ガンダム』や『クスノキの番人』といった邦画の強力な新作がランキングを大きく動かした。一方で『ズートピア2』や『国宝』といったモンスター級のヒット作も依然として健在。
映画館という特別な空間で過ごす時間は、きっと週末の最高のスパイスになるはず。ぜひ、お近くの劇場の上映スケジュールをチェックして、充実した休日を過ごしてほしい。
