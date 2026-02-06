超特急・高松アロハ出演ドラマ、メンバーがサプライズ登場 グループにまつわる“衣装の仕掛け”も話題「最後に不意打ちすぎる」「偶然だとしても激アツ」【ゲームチェンジ】
【モデルプレス＝2026/02/06】俳優の中沢元紀が主演を務めるBS-TBSドラマ「ゲームチェンジ」（毎週木曜23時〜）の第5話が、5日に放送された。サプライズキャストに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「最後に不意打ちすぎる」ドラマにサプライズ登場した超特急メンバー
本作は、人生の岐路に立つ若者3人がそれぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディ・ドラマとなっている。
SNSで米泥棒の動画が拡散。これを見た「ドッグ・マウンテン・ファーム」を経営する犬山浩（小松和重）は、近くの農園を営む猿島次時（山内圭哉）農園の外国人技能実習生・クオン（レ・チュ・デック）に似ていると言い出し、クオンに米泥棒の疑いがかかった。
犬山の農園に就農している草道蒼太（中沢）と猿島の農園に農業体験として働いている大学院生・立花龍郎を高松アロハ（アロハ※「高」は正式には「たつさき」／超特急）は真相を突き止めるため、クオンの様子を見ることに。しかし、決定的な祥子を掴めず、ポッドキャストの配信者としても活動している龍郎がリスナーに米泥棒の動画を話すと、それはAI動画であることが指摘された。
クオンの疑惑が晴れ、騒動が一段落すると、猿島は飲食店である人と待ち合わせ。「父さん、お待たせ」とやってきたのは、猿島の息子を演じる超特急の船津稜雅（リョウガ）だった。ずっと夢だった海外転勤が決まったことを伝えにきたのだった。
船津の登場に、視聴者からは「びっくりした！」「最後に不意打ちすぎる」「何回も巻き戻した」「メンバーの繋がり素敵すぎる」などの驚きの声が続々。また猿島の服が船津のメンバーカラーの紫であったことから「あえてかな？」「粋な小ネタ」「偶然だとしても激アツ」と注目が集まっていた。（modelpress編集部）
情報：BS-TBS
【Not Sponsored 記事】
◆中沢元紀主演「ゲームチェンジ」
◆「ゲームチェンジ」サプライズキャスト登場
◆「ゲームチェンジ」船津稜雅の登場に反響
