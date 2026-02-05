桃月なしこが2月3日発売の「別冊ヤングチャンピオン」で表紙を飾り、アザーカット4枚が公開された。

現在放送中のドラマ『令和に官能小説作ってます』で地上波連続ドラマ初主演を飾った桃月なしこ。これまで、MBS／TBSドラマ『灰色の乙女』、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』、BS松竹東急・水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』、FOD／フジテレビ『エリカ』、日本テレビ・ショートドラマ『セイサイのシナリオ』などに出演し、着実に活躍の幅を広げている。

加えて、2025年3月に関西テレビで放送され、世界配信も行われたアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』に出演、同シリーズの次作となる『NINJA WARS』への出演も決定している。

また、宣伝大使も務めるTVアニメ『不器用な先輩。』では、ゲスト声優として秋月ナシコ役を担当するなど、ドラマ・映像作品のみならず、声優分野においても精力的に活動している。

桃月なしこ コメント

◆「別冊ヤングチャンピオン」表紙出演おめでとうございます。現在、書店には桃月さんが表紙を飾る雑誌が4誌も並んでいますが、いかがですか？

ありがとうございます！

そんなに並んでいるんですか！？すごいですね！？

応援してくださっている皆さんは、ちゃんとついてこれているのでしょうか……（笑）。

「全部チェックしてるよ！」という方がいたら、ぜひSNSやイベントなどで教えてくれると嬉しいです！

◆常に「最強のビジュアル」を更新し続けている桃月さんですが、今回の撮影はいかがでしたか？

今回のテーマは“なしこたそ”のデビルズ・バレンタイン「真冬に、ギンギンに冷やしたチョコ、お口にぶち込むよ」と相変わらずの謎設定でした！本当に何を言ってるんだろう？って笑

でも、内容はめちゃくちゃ素敵なんです！

大きな黒リボンの衣装から始まり、真っ赤な衣装や白リボンの衣装など、バレンタインを感じられる可愛らしい衣装が多かったので、ぜひ誌面でチェックして欲しいです！

◆ポケモンや、麻雀、推し活など趣味に全力な印象がありますが、主演ドラマや多くの表紙を飾る日々の中で、自分自身をケアするために大切にしている時間を教えてください。

正直なところ、全然ケアできていないですね（笑）。

私、自分自身の体力の限界を把握するのがあまり得意じゃないみたいで。

どれだけ忙しくても、私にとって趣味の時間は絶対に削れない大切なもの。だから、少しでも隙間時間があれば趣味の予定を詰め込んでしまうんです。

でもそうすると、当然家でゆっくり休む時間がなくなり、その結果、昨年はついに体調を崩したり倒れてしまったりすることがありました。

私ももう30歳になったので、20代のように若さと気合でなんとかなる！という考え方を捨て、休む時は休んで、健康第一、体調を整えながら仕事と趣味も頑張りたいなと思う今年です。

◆いつも応援してくださっている皆さんへ、メッセージをお願いします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんが応援してくれるおかげで、こうして連日の表紙を飾ることができています。

今年は健康第一に仕事もプライベートも楽しみながら頑張っていくので、引き続き応援してくれたらうれしいです。

©西條彰仁（秋田書店）

