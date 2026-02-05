“クルーガー”の後継機種が日本にやってくる!?

トヨタは2025年12月19日に、大型SUV「ハイランダー」について、2026年以降に日本市場へ導入することを検討していると発表しました。

主に北米市場で販売され、高い人気を誇るモデルだけに、このニュースは国内のクルマ好きの間で、すでに大きな話題となっています。一体どのような特徴を持つクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“3列8人乗り”SUV」です！ 画像で見る（66枚）

現行のハイランダーは2019年に登場した4代目モデルで、北米や中国で生産・販売されており、世界的な戦略車としての地位を確立しています。

そのボディは、全長約4950mm×全幅約1930mm×全高約1730mmという堂々たるサイズで、ホイールベースは約2850mmを確保。3列シートを備え、7名から8名乗車が可能なパッケージングが主流です。

エクステリアは、シャープなデザインのフロントマスクと、抑揚のある立体的な造形が特徴です。インテリアには大型ディスプレイが配置され、実用性と上質感を両立したデザインが採用されています。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒のガソリンエンジンと、2.5リッター直列4気筒エンジンを搭載するハイブリッドシステムの2種類が用意されます。ハイブリッドモデルのシステム最高出力は243hpに達し、燃費性能は北米EPA基準で最大約14〜15km／L相当と公表されています。

安全装備に関しても、最新の予防安全技術を含む「Toyota Safety Sense」が標準で搭載されます。北米での販売価格は、ガソリン車が4万5270ドル（約700万円）から、ハイブリッド車が4万7020ドル（約730万円）からとなっています。

ハイランダーのルーツを辿ると、2000年に日本で発売された「クルーガー」に行き着きます。初代モデルは、このクルーガーを基に北米市場向けに開発されました。グローバルセダンである「カムリ」のプラットフォームを活用したモノコック構造により、広々とした室内空間を確保し、幅広い層のユーザーから支持を獲得した歴史があります。

今回の日本導入検討の発表では、ハイランダーとあわせてセダンの「カムリ」、大型ピックアップトラックの「タンドラ」も候補に挙がっています。この計画について、トヨタは「米国で人気のセダン、SUV、ピックアップトラックである3車種を日本で販売し、お客様の幅広いニーズにお応えすると同時に、より良い日米貿易関係に貢献してまいります。日米交渉を受け国交省が検討している新制度も活用し、日本への導入を進めていきます」とコメントしており、多様化する国内ユーザーのニーズに応えるとともに、日米間の貿易関係に貢献する目的があることを明らかにしました。

この発表を受けて、販売の現場ではすでにユーザーからの反響があるようです。都内のある販売店の担当者は「今回の発表には驚かれるお客さまが多い印象ですね。問い合わせもすでに入っています」と話します。

また、別の店舗からは「ハイブリッドの3列SUVを探しているお客さまが結構いらっしゃるので、正式導入されれば選択肢が広がると歓迎する声があります」とのことで、特にファミリー層からの注目度が高いことがうかがえます。

もし日本導入が正式に決定すれば、トヨタの国内SUVラインナップに新たな、そして強力な選択肢が加わることになります。

ハイランダーの日本導入発表について、ネット上やSNSでは、「都会的でスタイリッシュ」「北米トヨタのデザインは無骨でかっこいい」といった外観への評価や2.5リッター直4ハイブリッドによる“240馬力超え”のパワーに対し、「巨体でもストレスなく走りそう」「燃費とパワーの両立に期待」との声が寄せられています。

また、全長約5m、全幅1.9m超というサイズに対し、「日本の駐車場や狭い路地では厳しい」「コインパーキングに入らない」といった現実的な懸念や、円安や原材料高の影響を受け、「日本に導入されたら500万〜700万円クラスになるのでは？」「それなら中古のランクルやレクサスを検討する」という意見も少なくありません。

同モデルに対しては、総じて、「デザインやコンセプトは非常に魅力的だが、日本の道路事情（特に車幅）にフィットするか」という点が議論の軸となっているようです。