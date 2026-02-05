女優の手塚理美が、次男で俳優の手塚日南人（ひなと）とイベントに参加したことを明かした。

４日までにインスタグラムで「節分 ２月３日。節分。我が地元、池上本門寺さんでの豆まきに次男と一緒に参列して参りました」と報告。

「幼い頃は、祖母に連れられての本門寺さんの豆まきへ。割烹（かっぽう）着を着ていた祖母がその裾を広げて懸命に福豆をキャッチしていた姿を鮮明に覚えております 一緒懸命私も福豆を掴（つか）もうと頑張っていたあの日、、、それからもう何十年と時を積み重ねて、今、６４歳の私が今度は豆まきに参列しているなんて、、、しかも、、、今回は、次男と一緒に、」（原文ママ）とつづり、「なんて思い出に残る日だったのでしょうか、、、感慨深い日に感謝」と喜んだ。

２人の姿にフォロワーは「息子がお母さん似で凛々（りり）しい」「優しそうな息子さん」「めっちゃカッコイイお姿」「よくお似合い」「素敵です」などの声を寄せた。

手塚は俳優・真田広之と１９９０年に結婚し、男児２人をもうけたが、９７年に離婚した。日南人は早大在学中にシンガーソングライターとして活動を開始し、映画や舞台に出演している。