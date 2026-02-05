漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』決勝で6位となった、お笑いコンビ・豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラが、美女とあったかイチャイチャ冬デート！ 山下が終始デレデレする中、入浴中に“ポロリ”する大事件が起きてしまい……!?

山下と兵庫県神戸市で1日デートをしてくれたのは、笑顔がまぶしい美女・れなちゃんだ。山下は、寒がるれなちゃんに自分のマフラーを巻いてあげて「似合ってるやん」と褒めたり、彼女から「あーん」で食べさせてもらったりとイチャイチャ。れなちゃんにデレデレな山下を、ナインティナインの岡村隆史とタレントのなるみは、「なんちゅう顔や！」「全然芸人の顔ちゃうかったな！」とスタジオでイジりまくった。

ラブラブデートVTRで岡村たちが特に叫んだのは、有馬温泉での意図せぬワンシーンだ。気持ちよさそうに温泉に浸かるれなちゃんをカメラがとらえたあと、一瞬の間を置いて画面に映ったのは、なんと体の大事な部分……！ 大事な部分が温泉からチラ見えする際どいショットに、岡村は思わず慌てた。

ポロリしたのは、れなちゃんではなく山下というオチだったため、岡村は「ビックリしたぁ！」「れなちゃんや思うやないか！」「えらいことするわ～思って！」とツッコミ。吉本新喜劇の座長・すっちーも相当ドキドキしたらしく、「お前の乳首かいな！」と吠えて、スタジオの爆笑を誘った。

なお、放送事故を一瞬疑うドキドキの入浴映像は、2月2日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で公開された。同放送回では、「岡村が叫んだ衝撃シーン 過ぎるアワード2025」と題して、2025年に放送された番組内の衝撃シーンをランキング形式で発表！ 第6位の「れなちゃんや思うやないか！」以外にも、岡村のテンションが上がり過ぎた絶品グルメや、あの“最強素人さん”が再び紹介され、スタジオを盛り上げた。

