シチズン時計は2026年2月4日、「シチズン アテッサ」ブランドから皆既月食をテーマにした限定モデル「Shades of Red」を発表しました。2026年2月26日の発売を予定しています。

3月3日の皆既月食に先駆けた限定モデル

【▲「ブラッドムーン」をテーマにした限定ウォッチ「Shades of Red」2モデル（Credit: シチズン）】

2026年3月3日20時4分には、日本全国で皆既月食が観測できます。今回発表されたモデルは、皆既中の月が赤銅色に染まる「ブラッドムーン」の神秘的な美しさを表現したもの。太陽、地球、月が一直線に並ぶことで生まれる幻想的な天文現象を、先進技術と洗練されたデザインで腕時計に落とし込んでいます。

発表された2つのモデル

1：ACT Line エコ・ドライブGPS衛星電波時計 Shades of Red（CC4077-71Z）［世界限定1,800本、税込価格38万5000円］

【▲ Shades of Red（CC4077-71Z）（Credit: シチズン）】

エコ・ドライブGPS衛星電波時計の最上位ムーブメントCal.F950を搭載。地上から約2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星から位置情報と時刻情報を取得し、時刻とカレンダーを自動修正します。文字板には白蝶貝を全面に配置し、その上に月の模様を描いたワインレッドの文字板を重ねることで、奥行きと輝きを両立。サファイアガラスのベゼルには、ダークレッドとシルバーの2回の蒸着処理が施されています。

2：エコ・ドライブ電波時計 Shades of Red（BY1005-73Z）［世界限定2,200本、税込価格19万8000円］

【▲ Shades of Red（BY1005-73Z）（Credit: シチズン）】

月齢自動計算機能「ルナプログラム」を搭載したCal.H874ムーブメントを採用。日付情報から月齢を自動計算し、月の満ち欠けをアナログ表示します。月齢板には赤い金属電着と印刷を重ねてブラッドムーンを精緻に再現。背景の夜空にはパール印刷で星のきらめきを表現しています。文字板は立体インクジェット印刷で月面の模様と凹凸感を再現した多層構造です。

両モデルともケースとバンドには、シチズン独自の「スーパーチタニウム」を採用。ステンレスの約5倍以上の硬さを実現しつつ、軽量で肌にやさしい着け心地を両立しています。

商品詳細は「シチズン アテッサ 公式ブランドサイト」を参照してください。

文・編集／sorae編集部

参考文献・出典 シチズン時計株式会社 プレスリリース（PR TIMES） シチズン アテッサ 公式ブランドサイト