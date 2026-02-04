2月11日よりABEMAで無料放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム 2』。

モテを自覚している16人の恋愛強者がハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1 モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の続編で、2025年2月に放送されたシーズン1は「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破した。

今回のシーズン2では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、タレントの谷まりあ、菊池風磨がMCを務め、参加者は元AKB48や元『テラスハウス』メンバーなど、今回も粒ぞろいだ。リアルサウンドテックでは番組放送に先駆けて参加者全員へインタビュー。今回はかの（高橋かの）のインタビューをお届けする。（編集部）

■「『今日好き』時代からのファンの方は、その成長ぶりに驚くかも」

ーーまずは番組に参加することになったきっかけ、応募の理由を教えてください。

かの：知り合いから推薦されたのがきっかけです。番組のイメージが自分に合っていると言われました。 私、昔から「好きな人に紹介したくない女ランキング」で1位だってよく言われていたんです（笑）。自分では意識していないんですが、周りからは「無意識に男の人を落とすような行動をしている」と言われることが多くて。自分でも「モテを競う番組なら、特に計算しなくても向いてるかも」と思って参加を決めました！

ーー“天然のあざとさ”があるということですね。いつ頃から自覚されたのですか？

かの：最初は全然気づいていなかったんです。でも、お母さんに恋愛の相談をしたりするなかで、「それ（人を惹きつけること）も一つの才能だよ」と言われることが多くて、だんだん「私の得意科目かも」と思うようになりました。実はお母さんも「モテるタイプ」なんですが、結構計算高いんです（笑）。私が「会いたい！」「好き好き！」となりそうなときに、「それはダメだよ」と止めてくれたり、駆け引きを教えてくれて。ちなみに、パパもすごくイケメンで中身も男前で、パパみたいな人と結婚したいと思うくらい。パパも相当モテていると思います！

ーー前回の『ラブパワーキングダム』で特に印象に残ったことはありますか。

かの：みさきちゃんがすごく積極的で、あんなに堂々と振る舞えるのはすごいなと思いました。あとは、1話で脱落してしまったレイカさんが衝撃的で……。あんなに綺麗な方でも、生き残るためには外見だけでなくテクニックが必要なんだなと、すごく勉強になりました。

ーー今回の参加者をみた上での印象は？

かの：私とタイプが被っている人があまりいなかったので、焦りはなかったです。みんなそれぞれ違う魅力を持っていて、手強そうだなとは感じましたが、逆に自分にないものを持っている人から吸収しながら、テクニックを使ってみようっていう、“勉強の姿勢”で臨めました。最年少のせいなちゃんと同じ年なんですが、周りがお姉さんばかりで、私は「いじられキャラ」として楽しく過ごせました！

ーー過去の恋愛リアリティーショーに参加した際は、どんなことを感じましたか？

かの：人生のなかでめっちゃ楽しい思い出になりました！ なかなかできない経験だったので、いまだに共演した子たちとすごく仲が良いです。家族ぐるみで仲良しで、一緒に海外旅行に行ったり、誕生日を毎年お祝いしあったりとか……青春が詰まっていました！

あのときは本当に純粋な気持ちで過ごしていました。たった2泊3日で人を簡単に好きになって、大泣きしたりして（笑）。でも、あれから数年経って、プライベートもお仕事もいろんな経験をしました。あまり変わっていない部分もあるかもしれないけど、“ド直球”だった当時とは違って、ちゃんと駆け引きを覚えたり、考えて行動できるようになった“大人な姿”を見てもらえるんじゃないかなと思います。『今日好き』時代からのファンの方は、その成長ぶりに驚くかもしれません。

■「お客さんから連絡先をもらうことがすごく多かった」

ーー『ラブパワーキングダム』は“モテ”を自認する方々のみが参加する番組ということなので、”モテ武勇伝”を聞かせてください。

かの：高校生のときに居酒屋でバイトをしていたんですが、お客さんから連絡先をもらうことがすごく多かったです！ 一番びっくりしたのは、あるお客さんに「ボールペン貸して」と言われて貸したら、その方がトイレに持って行って、トイレットペーパーにLINEのIDを書いて渡してきたんです（笑）。おうちに持ち帰って、「お母さん、こんなのもらったんだけど」って相談したりしていました。先輩とよく付き合っていたので、先輩の女の人からは目をつけられがちでした。高校1年生のときに、高3のイケメンな先輩と入学してすぐに付き合っちゃって。モテモテな彼氏だったので周りの先輩から目をつけられていました。

ーーすでに撮影を終えられていると思うので、ネタバレにならない範囲でご自身が考える見どころや自分以外で注目してほしいメンバーを教えてください。

かの：予想外の展開が次々と起こるので、誰が脱落するか最後まで目が離せないと思います。個人的には、私が“お三方”と呼んでいる、ゆめさん、まりやちゃん、もえさんのお姉さま3人組に大注目です。とにかく落ち着きがあって、女子会でも色気がすごくて……。その3人がどうやって男性と接しているのか、私自身もすごく興味深かったですし、皆さんにもぜひ見ていただきたいです！

（文＝リアルサウンドテック編集部）