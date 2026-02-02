人気女性芸人がわがままボディをさらけ出したセクシーな水着姿で生放送に挑んでいる時、くっきー！らがスタジオにアポ無し突撃。捕獲される様子に「放送事故じゃん！」と声が上がった。

【映像】女性芸人がセクシーな姿で大絶叫する様子

2日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#5（最終回）が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

5人に加え、＃1〜4まで通じて出演を果たしていたのが“撮れ高の妖精”オダウエダ・植田。植田は各回の締めだけに現れ、布の面積が極端に少ない水着でわがままボディをさらけ出してきた。くっきー！は「捕まえたいですよね」と妖精捕獲作戦を切り出した。

くっきー！が仕込んだGPSを頼りに進んでいくと、たどり着いたのはABEMAのスタジオ。植田妖精は演者として競輪番組「ミッドナイト競輪」に生出演していた。

くっきー！は「捕まえに行っちゃう！？」と生放送のスタジオにアポなし突撃。植田妖精はおなじみのわがままボディをさらけ出した水着姿だった。

事態に気づいた植田妖精は「イヤー！」「やめてくれ！」と絶叫。拉致されながら「『全』で買うからー！」と叫び、競輪予想のフリップボードに「全」と殴り書きした。

植田妖精だけでなく、ミッドナイト競輪MCのお見送り芸人しんいちも5人の餌食に。カオスな生放送のスタジオで、ケムリ一人が冷静に「ABEMAのMAD5という番組で植田さんを捕獲しに来ました」と視聴者に状況説明していた。