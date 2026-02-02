2日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比27.9％増の802億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同77.3％増の462億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が新高値。ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が7.11％高、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が3.31％高、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> が3.13％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は11.18％安、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> は7.36％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.99％安、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> は6.86％安、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> は6.18％安と大幅に下落している。



日経平均株価が466円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金312億円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金279億9100万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億2900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が31億6200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億5900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が17億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が13億9400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

