リーグ・アン 25/26の第20節 ニースとブレストの試合が、2月2日01:15にアリアンツ・リビエラにて行われた。

ニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、モルガン・サンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、レミー・ラスカリー（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ブレストのロマン・デルカスティーヨ（MF）がPKを決めてブレストが先制。

さらに23分ブレストが追加点。ルドビク・アジョルケ（FW）のアシストからカモリ・ドゥンビア（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とブレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニースは後半の頭から選手交代。サリス・アブドゥルサメド（MF）からカイエル・ブダーシュ（MF）に交代した。

63分、ニースのアリ・アブディ（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

67分、ニースが選手交代を行う。モハメドアリ・チョー（FW）からケビン・カルロス（FW）に交代した。

70分、ブレストが選手交代を行う。レミー・ラスカリー（FW）からパテ・ムボウプ（FW）に交代した。

その直後の71分ニースが同点に追いつく。セペ・エリー・ワイ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、ニースは13分にサリス・アブドゥルサメド（MF）、33分にセペ・エリー・ワイ（FW）、57分にコジョウ・ペプラオポン（DF）、68分にチャールズ・ファンフート（MF）、87分にヒシャム・ブダウイ（MF）に、またブレストは42分にカモリ・ドゥンビア（MF）、44分にレミー・ラスカリー（FW）、65分にスマイラ・クリバリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

