“あおり運転”してきた黒塗りの高級車が警察に捕まるまで。タクシーが“わざと”速度を落として…――週末ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年3月3日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、あおり運転の被害に遭いながら“警察の取り締まり”のおかげで気持ちがスッキリしたという2人のエピソードを紹介する。
◆あおり運転に気づいたタクシーが“わざと”速度を落とし…
夜9時過ぎ、菊池大さん（仮名・20代）は友人と温泉に行った帰り道で“あおり運転”に遭遇した。
「後方からヘッドライトがギラギラと光って、黒塗りの高級車が猛スピードで近づいてくるのがわかりました」
黒塗りの高級車がすぐ後ろまで迫ると、クラクションを短く鳴らしてきたという。菊池さんが法定速度を守っていると、さらに車間距離を詰め、ハイビームを点滅させてきた。
「明らかにあおり運転でした」
菊池さんは恐怖を感じながらも冷静に運転を続けた。前方の信号が赤に変わって菊池さんが車を停車させると、その高級車もすぐ後ろに停車した。そして、信号が青に変わった瞬間……。
「高級車は右側から勢いよく追い越しました。しかし、その直後に前方にいたタクシーが速度を落としたんです。タクシーが高級車の進路を妨げるかたちになりました。タクシーの運転手は、バックミラーで私たちの様子を確認し、“わざと”速度を落としているようでしたね」
高級車はタクシーの後ろにつき、車線変更を繰り返しながら追い越すタイミングを図っていたが、うまくいかなかったようだ。運転手はしびれを切らしたのか、急加速しようとしたそのとき……。
◆警察官に詰め寄られている瞬間を目撃
「後方から赤色灯を搭載したパトカーが現れました。サイレンの音が響いて、パトカーはすぐに高級車の後ろにつきました」
タクシーはそのまま走行を続け、高級車は路肩に停車させられた。
「私たちがその横を通り過ぎる際に、運転手が警察官に詰め寄られているのが見えました。友人と顔を見合わせて、ホッと胸をなでおろしました」
後日判明したことだが、タクシーの運転手が警察に通報したようだ。あおり運転の現場を目撃し、すぐに無線で警察に連絡をしたという。
「警察の迅速な対応と、タクシー運転手の機転がなかったらどうなっていたかわかりません」
◆“非常駐車帯”へ避難したのだが…
「朝8時頃、妻と一緒に高速道路を走っていました。交通量はそれほど多くなく、スムーズに走っていたんです」
丸山寛太さん（仮名・40代）が運転をしていると、突然、後方から何度もパッシングを繰り返す車が迫ってきたという。
「はじめは、『追い越したいのだろうか？』と思いましたが、どうやら違うみたいでした。私の車との車間距離を詰めながら、執拗にライトを点滅させてきたんです。完全にあおり運転といえる状況でしたね」
あまりにも危険だったため、丸山さんは“非常駐車帯（緊急時に停車できるスペース）”へ停車することを決めた。
すると、あおっていた車もすぐ隣にピタリと止まり、運転席の男性が丸山さんを睨みつけてきたのだとか。
「あおり運転の相手は50〜60代くらいの男性であり、助手席には女性が乗っていることに気づきました。男性は怒りに満ちた表情で、今にも車から降りて殴りかかってきそうな雰囲気でした」
