『仮面ライダーW』アクセルドライバーの収納ボックスが本編イメージの完全新規設計で登場
『仮面ライダーW』より「仮面ライダーW アクセルドライバーボックス」(27,500円)が登場。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「仮面ライダーW アクセルドライバーボックス」(27,500円)
『仮面ライダーW』よりアクセルドライバーの収納ボックスが本編イメージの完全新規設計で登場。別売りのアクセルドライバーをセットすることで、第19話のシーンを再現できる。
厳重な三つのロック機能を搭載し、さらに内部には重厚なメタルパーツを配置。仮面ライダーWのボックスシリーズ最大サイズとなる本格的な収納ボックスで、仮面ライダーアクセルのデザインを施した特製パッケージとなっている。
(C)石森プロ・東映
