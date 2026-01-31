河合塾のカリスマ講師が登壇！キョーイク「親子で一緒にかなえる医学部合格」

医学部受験専門予備校「メディカルラボ」を運営するキョーイク。

そんなキョーイクが、医学部を目指す中高生・高卒生の保護者向けの講演会「親子で一緒にかなえる医学部合格」を開催します。

20年以上にわたり、面談を通して生徒・保護者と向き合ってきた河合塾のカリスマ講師・森千紘氏が登壇する講演会です。

メディカルラボ「親子で一緒にかなえる医学部合格」

開催日時：2026年2月8日(日)14:00〜

会場：御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンターRoom B (JR「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩1分)

参加費：無料

対象：医学部を目指す中高生・高卒生の保護者

参加特典：森千紘氏の著書『大学受験1000回面談してわかった 受かる親子の受験サポート』(教学社・2024年8月発刊)を無料プレゼント

オンデマンド配信：2026年2月17日(火)〜3月31日(火)録画配信予定

医学部受験という大きな挑戦を乗り越えるために鍵となる、親のサポートについて学べるイベントです。

豊富な経験をもとに、受験生を成功へ導く保護者の接し方や、親としてできる最適なサポート方法など、親子で医学部受験を突破するためのヒントが伝えられます。

子どものやる気を引き出す方法を知りたい方や、子どもにどのように声をかけるべきかわからない方などにおすすめです。

講演者 河合塾 講師 森 千紘（もり ちひろ）氏

河合塾英語科講師。

中1から高卒生までの全学年、全レベルを指導し、河合塾マナビスでも数多くの映像講義を担当しています。

通常講義・講習会は締切・キャンセル待ちが出るほどの超人気講師です。

20年以上にわたり生徒・保護者との三者面談に加え、のべ10万人を超える保護者に向けて全国で講演を行い、多くの親子を後悔のない受験へと導いています。

教材作成に加えて、講座企画、講師コンサルタントも行うなど、幅広く活躍されています。

講演スケジュール

14:00〜14:10 開催挨拶14:10〜15:40 森先生特別講演会(約90分)15:40〜 サイン会・撮影会

オンデマンド配信

講演会に参加できない方のために、オンデマンド配信も予定されています。

2026年2月17日(火)から3月31日(火)の期間で録画配信されます。

河合塾のカリスマ講師から、医学部受験に挑む子どもへの最適なサポート方法を学べる講演会。

