この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察YouTuberが指摘、『リブート』で繰り返し描かれる妻・夏海の「あるクセ」に隠された巧妙な伏線

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第２話ドラマ考察 松山ケンイチ は 鈴木亮平 にハメられた証拠のシーン！ TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。作中で繰り返し描かれる、鈴木亮平演じる主人公・早瀬陸の妻、夏海（山口紗弥加）の「あるクセ」が、物語の核心に迫る重要な伏線であると考察した。



動画で同チャンネルは、陸の回想シーンで何度も登場する、夏海がショートケーキを食べる場面に着目。「夏海はかなり特徴的なショートケーキの食べ方をします」と指摘し、その具体的な作法を解説した。夏海の食べ方は、まずショートケーキに乗っているイチゴを左手で取り、ヘタの方からかじる。そして、かじったイチゴを左手で持ったまま、右手でフォークを持ってケーキ本体を食べ始めるというものだ。



この一連の動作が第1話、第2話と繰り返し描かれていることについて、「陸にとってそれがとても印象的だったから」であり、「幸せな思い出として記憶に強く残っているということかと思う」と分析。その上で、この特徴的な食べ方が今後の展開の鍵を握ると推測する。もし、夏海がリブートしたとされる幸後一香（戸田恵梨香）が、陸の前で同じ食べ方をした場合、「もしかして、夏海なんじゃないか、と思いそうですよね」と語り、それが夏海の正体が明らかになるきっかけになるのではないかとの見方を示した。



同チャンネルは、この「食べ方のクセ」という伏線が、夏海がリブートしていることを陸に気づかせるための意図的な演出である可能性に言及。物語の核心に繋がる重要なヒントとして、今後のケーキを食べるシーンに注目すべきだと締めくくった。