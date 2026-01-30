◾️「lulu.」

2026年1月12日（月・祝）リリース

配信：https://lnk.to/MGA_lulu_0112

※TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ

◆TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期

2026年1月16日放送開始 毎週金曜よる11:00

日本テレビ系全国30局ネット

“FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります。

1月17日より毎週土曜午前0時

各動画配信プラットフォームで最新話順次配信

▼スタッフ

原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎 シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里 コンセプトアート：吉岡誠子

デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹 美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子 音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Call

オープニングテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE

エンディングテーマ：「The Story of Us」milet

アニメーション制作：マッドハウス

▼声の出演

フリーレン：種粼敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司

南の勇者：井上和彦 ゼーリエ：伊瀬茉莉也

▼イントロダクション

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスはシリーズ世界累計部数3200万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる――。

▼ストーリー

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

▼Info

【アニメ公式HP】http://frieren-anime.jp 【アニメ公式X】http://twitter.com/Anime_Frieren/

【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@anime_frieren