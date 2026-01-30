

「＃3776 センチュリー Ver.2.0 デモンストレーター」

プラチナ万年筆は、乾かない万年筆として誕生した「＃3776センチュリー」は発売から15周年を迎えた。これを記念し、性能を50％以上アップした進化モデル「＃3776 センチュリー Ver.2.0」を発売する。

1978年、理想の万年筆を目指して誕生した「＃3776」から、このブランドの歴史は始まった。2011年には万年筆の弱点であるインクの乾燥を防ぐ独自のスリップシール機構を搭載した「＃3776センチュリー」が誕生する。それから15年、さらなる進化を求めて細部の設計を見直し、スリップシール機構の性能を50％以上アップさせた「＃3776 センチュリー Ver.2.0」が完成した。気密性能は飛躍的に高まり、従来モデルでは約2年だった放置可能期間が、新モデルは約3年間まで延長。メンテナンス不要でインクの水分蒸発を限りなく抑え、いつまでも新鮮なインクによる、書き味の変わらない筆記体験を実現する。現行モデルからの性能向上は50％以上。それは2泊の旅が3泊になるような、ゆとりある時間を楽しむことができる。

今回、機能解説用の社内向けモデルを特別に一般販売するのは限定数2000本となる。

［小売価格］4万9500円（税込）

［発売日］2月5日（木）

プラチナ万年筆＝https://www.platinum-pen.co.jp