バーガーキング大人気シリーズ「ビッグマウス」の新作を発売　濃厚チーズソースが決め手、本格グルメバーガーのような満足感

ハンバーガーチェーン『バーガーキング』は、大人気シリーズから新メニューを発売する。2026年1月30日から売り出されるのは、「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」の2商品。本格グルメバーガーともいわれる”ビッグマウス”はいったいどんな味わいなのか。

”冬限定”のビッグマウス、でかくてうまい！ 2026年1月30日発売

”ビッグマウス”は、大きな口でかぶりついて食べたいボリューム満点の大人気シリーズ。『バーガーキング』の特長である直尾焼きの100%ビーフの旨みたっぷりの大型バーガーだ。

今回登場するのは、「カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な『ホワイトチーズソース』とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、冬の新作バーガー『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』の2商品」（同社）

2026年1月30日発売 「ビッグマウスホワイトバーガー」

「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、「直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚と、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソースとケチャップ、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚」（同社）が重なった逸品。

肉をがっつり食べたい時にぴったりのハンバーガーだ。ベーコンも加わり、香ばしさや旨みを存分に感じられそう。

「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、「直火焼きの100％ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソース、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚」（同社）重ねたもの。

チキンのサクサク感が良いアクセントになりそう。パティと合わさり、こちらも大満足の食べ応えだ。

ボリューミーで肉の美味しさもしっかり感じられる本格グルメバーガーが身近なお店で気軽に食べられるのはうれしい。

「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は税込単品1290円（税込）

■ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー 単品1290円（税込）、セット1590円（税込）

■チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー 単品1140円（税込）、セット1440円（税込）

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）

販売期間：2026年1月30日〜

販売場所：東京競馬場店（東京都府中市）、栂池雪の広場店（長野県北安曇郡）、京都競馬場店（京都府京都市）を除く全国の店舗

※店舗により販売時間帯が異なる

※モーニング実施店では10時半以降の販売

※予告なく商品設計や価格が変わる可能性あり

※画像はイメージ

