Amazonでは、2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催中。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

スマートフォンやイヤホンなどのガジェットが人気のNothingは、ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear」を含む複数の製品がセール対象です。

【VGP 2025 金賞】Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大40.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/ハイレゾ対応 (ホワイト) ナッシング(Nothing) \19,333 （2026/01/29 16:32時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【VGP 2025 金賞】Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear (a) ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大42.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/ハイレゾ対応 (ホワイト) ナッシング(Nothing) \13,320 （2026/01/29 16:33時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【VGP 2025 受賞】Nothing Ear (open) オープンイヤーヘッドホン イヤーフック付きイヤホン BT 5.3 クリアボイステクノロジー マイク2個付き 急速充電 iPhone&Android対応 ホワイト ナッシング(Nothing) \22,320 （2026/01/29 16:33時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ユニークな外観で人気のワイヤレスイヤホンが値引きに

↑「Nothing Ear」。

↑「Nothing Ear(a)」。

↑「Nothing Ear（open）」。

今回のセールでは、イヤホン製品が各種値引き対象となっています。同社の人気ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear」は通常価格22,800円（税込）のところ15％オフの19,333円（税込）に。加えて、「Nothing Ear(a)」は通常価格14,800円（税込）のところ10％オフの13,320円（税込）、「Nothing Ear（open）」は通常価格24,800円（税込）のところ10％オフの22,320円（税込）となっています。

この機会にワイヤレスイヤホンの購入を考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

