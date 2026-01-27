愛知県競馬組合は1月26日、2025年において名古屋競馬の発展に貢献し、顕著な功績を残した競走馬、調教師、騎手、きゅう務員らを対象とした表彰を発表した。

競走馬部門では、デビューから重賞5勝を挙げたケイズレーヴをはじめ、計6頭が選出された。2歳馬ではゴールドウィング賞を制したアストラビアンコ、3歳馬ではグランダム・ジャパン2025・3歳シーズンを総合優勝したコパノエミリアや、東海優駿を制したサンヨウテイオウが表彰対象となった。4歳以上では東海桜花賞を勝ったフークピグマリオン、東海菊花賞などを制したマッドルーレットが選ばれている。

調教師部門では、年間151勝を挙げ、勝利度数および勝率で1位となった角田輝也調教師が受賞。勝利度数2位には今津博之調教師が選出された。角田調教師は地方競馬における通算勝利数でも歴代1位の記録を誇る。

塚本征吾騎手が躍進

騎手部門では、年間250勝を挙げ全国リーディング3位と躍進した塚本征吾騎手が勝利度数1位を獲得。続いて望月洵輝騎手が2位、加藤聡一騎手が3位およびフェアプレー賞に選ばれた。

このほか、名古屋競馬に長年貢献してきたきゅう務員5名がきゅう務員部門で表彰され、永年勤続者表彰（40年以上）では伊藤勝己調教師が選出された。

●競走馬部門

2歳 アストラビアンコ（牡2）

3歳 ケイズレーヴ（牡3）

3歳 コパノエミリア（牝3）

3歳 サンヨウテイオウ（牡3）

4歳以上 フークピグマリオン（せん4）

4歳以上 マッドルーレット（牡7）

※2025年における馬齢・全てサラ系

●調教師部門（勝利度数）

1位 角田輝也（151回）

2位 今津博之（120回）

●調教師部門（勝率）

1位 角田輝也（17.6％）

●騎手部門（勝利度数及びフェアプレー賞）

勝利度数1位 塚本征吾（250回）

勝利度数2位 望月洵輝（232回）

勝利度数3位/フェアプレー賞 加藤聡一（159回）

●きゅう務員部門

N.ジョハン（6年）

Q.ケルビス（5年）

原口裕樹（5年）

薬師寺祐樹（5年）

山尾浩紀（5年）

●永年勤続者表彰部門（40年以上）

伊藤勝己（40年）※うち調教師補佐8年