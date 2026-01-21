「プロジェクターは高価で設定も難しい」。そう考えている方も多いのではないだろうか。大画面で映画や動画を楽しみたいと思いつつも、設置場所や配線、価格の壁に阻まれなかなか一歩を踏み出せないのが現状かもしれない。

今回紹介するのはそんな方にもお勧めしたい、どこでも手軽に大画面エンタメが叶うポータブルプロジェクター「XGIMI Nova」である。本機は2026年1月19日（月）に発売され、定価は39,900円（税込）だが、発売記念価格として2026年1月19日（月）から2月10日（火）の期間限定で34,900円（税込）で手に入れるチャンスがあるとのことだ。

製品概要 製品名：XGIMI Nova

価格：39,900円（税込）

発売日：2026年1月19日

XGIMI Novaで叶える“どこでも映画館”体験

XGIMI Novaの最大の魅力は、その優れたポータビリティと自由な投影スタイルにある。約1.4kgと軽量なボディには、38.48Whの大容量バッテリーを内蔵しており、電源コードの制約から解放される。

リビングから寝室、さらにキャンプサイトまで、場所を選ばずに持ち運べるのはメリットだ。動画なら最大1.2時間、音楽なら最大4時間（エコモード時）の再生が可能であり、ちょっとした映画一本やBGMを楽しむには十分な再生時間だろう。

さらに、XGIMI Novaには300°自由回転のジンバルが一体化されている。片手で軽く回すだけで投影方向を瞬時に切り替えられ、壁だけでなく天井シアターも手軽に実現できるとのこと。

このジンバルはそのまま持ち手にもなるため、移動も非常にスムーズだ。寝転がりながら天井に広がる満点の星空を眺める、そんな夢のような体験もXGIMI Novaがあれば可能になるだろう。

観たいコンテンツがすぐ見つかるGoogle TV搭載

「観たいコンテンツがたくさんあるのに、毎回デバイスを切り替えるのが面倒」。そんな悩みもXGIMI Novaは解決してくれる。

本機はGoogle TVを搭載しており、NetflixやYouTube、U-NEXTといった人気のストリーミングサービスにシームレスにアクセスできる。アプリのインストールも不要で、ワンタッチで観たいコンテンツにたどり着ける手軽さは、ストレスフリーな視聴体験に直結するだろう。

まさに、あなたのプライベートシアターが、いつでも開館準備OKの状態である。

臨場感あふれるサウンドと光の演出「XGIMI Nova」

XGIMI Novaは映像体験だけでなく、サウンド体験にも妥協がない。Sound by JBLの6W（3W×2）高音質スピーカーを内蔵し、さらにDolby Audio（ドルビーオーディオ）にも対応している。

ドルビーオーディオとは、映画館などで使われるサラウンド技術のことで、より臨場感あふれるサウンドを楽しめる技術である。これにより、コンパクトなボディからは想像できないほどのパワフルでクリアなサウンドが、あなたの空間を包み込み、まるでその場にいるかのような没入感を味わえるはずだ。

加えて、柔らかなムードライトが音楽に合わせて揺れる「スピーカーライトモード」を搭載しており、映像を映していない時でも、心地よいBGMとともに空間を優しく照らし、リラックスタイムを演出してくれる。

日々の暮らしのBGMとして、瞑想やヨガ、読書の時間にもぴったりで、プロジェクターがインテリアの一部として機能する、まさにライフスタイルに寄り添う一台と言えるだろう。

手間いらずのスマート機能と選べるカラー「XGIMI Nova」

プロジェクターを使ったことがある方であれば、「台形補正」や「フォーカス調整」の手間を感じたことがあるかもしれない。しかし、XGIMI Novaはどこに置いても、瞬時に自動で補正されたクリアな画面が表示される「中断なしの自動台形補正」と「オートフォーカス」機能を搭載している。

煩わしい設定は一切不要で、電源を入れたらすぐに大画面エンターテインメントを楽しめるのは、プロジェクター初心者にとって非常に心強い機能である。

また、XGIMI NovaはXGIMIとして初のカラーバリエーション展開となる2色を用意している。

Cloud Ash（クラウドアッシュ）空間になじみやすいシンプルなカラーで、どんなインテリアにも違和感なく溶け込むだろう。 Soda Blue（ソーダブルー）オレンジレッドとブルーのコントラストが印象的で、空間のアクセントとしても楽しめる、遊び心のあるカラーである。

さらに、愛らしい「ねこのお仕事日記」オリジナルステッカーが2種類付属する。本体カラーとの組み合わせで、自分好みのカスタマイズを楽しめるのも嬉しいポイントである。

XGIMI Novaが単なる家電ではなく、よりパーソナルな存在になる。これはまさに「新しい仲間」というコンセプトを体現していると言えるだろう。

XGIMI Novaで広がる自由なライフスタイル

XGIMI Novaは、ホームプロジェクター市場を牽引するXGIMIが、「初めてプロジェクターを使う方にも、もっと気軽に、もっと楽しく」という想いを込めて開発した製品である。

バッテリー内蔵のポータビリティ、Google TVによる手軽なコンテンツアクセス、JBLの高音質サウンド、そしてジンバル一体型デザインによる自由な投影スタイル。さらに、空間を彩るスピーカーライトや、自分だけのカスタマイズが楽しめるステッカーまで。これらの機能が、あなたの毎日に新しい感動と豊かな体験をもたらしてくれることだろう。

映画館のような大迫力をリビングで、星空の下でロマンチックな一夜を、寝室で癒やしのBGMとともにリラックスタイムを。XGIMI Novaは、あなたのどんな「～したい」も叶えてくれる、まさに「暮らしの新しい仲間」である。

XGIMI Novaは2026年1月19日（月）から2月10日（火）までの期間限定で、34,900円（税込）というスペシャル価格で手に入れるチャンスがある。この機会に、XGIMI Novaであなたの日常を、もっと楽しく、もっと豊かに彩ってみてはいかがだろうか。詳細はぜひ公式サイトでチェックしてほしい。

ギャラリー

