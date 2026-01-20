シャオミ・ジャパンは、強化された耐久性能で長く使えるスマートフォン「REDMI Note 15シリーズ」を2026年1月15日（木）に発売しました。

市場想定価格は、「REDMI Note 15 Pro 5G」の8GB/256GBが5万4980円、8GB/512GBが6万4980円。「REDMI Note 15 5G」の8GB/256GBが4万4980円、8GB/512GBが4万9980円。

記事のポイント 「REDMI Note」シリーズは、Xiaomiが持つバッテリー寿命や防水・防塵といった耐久性のノウハウを最大限に活用した高耐久モデル。スマホをよく落としてしまう方や水没などで壊してしまったことがある人にオススメです。

「REDMI Note 15 Pro 5G」は、日常使いから過酷な環境まで安心して使用できる「チタン級の耐久性」を備えた超高耐久スマートフォンです。ディスプレイには、フラッグシップレベルの Corning Gorilla Glass Victus 2 を採用し、落下や衝撃、傷から画面をしっかりと保護します。

内部構造には、高強度マザーボードと強化ミッドフレームを含む「REDMI Titanストラクチャー」を採用。アルミニウム合金による高強度フレーム、厚みを持たせたマザーボード、7層構造の保護設計と多層ショック吸収構造により、多層的な保護を実現しています。

また、業界初のSGS Premium Performance Certification for Drop & Crush & Bend Resistanceを取得。2.5mの落下耐性認証に加え、落下・圧壊・曲げすべてにおいて5つ星評価を獲得し、プレミアム耐久性能が実証されています。

IP66/IP68 の防塵・防水性能に対応し、過酷な環境下でも安心して使用できる設計です。また、TÜV SÜDによる 水深2m・24時間の耐水テスト をクリアし、TÜV Smartphone Water-resistant Endurance Certification を取得。17個の専用シーリング部品と包括的な耐水耐久テストにより、長時間持続する防水性能を実現しています。

高いエネルギー密度を誇る6300mAhの超大容量シリコンカーボンバッテリーを搭載し、スリムで軽量なボティを実現しています。複数の充電保護機能を組み合わせることで、6年間のバッテリー寿命をサポート。最大27時間のビデオ再生が可能で、-20℃の低温環境でも最大20時間の待機が可能です。急速充電にも対応します。

第4世代となる新開発「2億画素超高精細メインカメラ」を搭載し、近くから遠くまであらゆるディテールを捉える撮影体験を提供します。新設計の1/1.4インチ大型センサーとf/1.7、OIS+EISのダブル手ブレ補正により、かつてない描写力と安定した撮影性能を実現。

さらに、世界初搭載の2億画素HPEセンサーが、光学レベルのロスレスズーム、HDR、AI機能を可能にし、2億画素撮影体験を新次元へ引き上げます。

また、AIフィルムカメラにより、ワンタップでヴィンテージ感やノスタルジックな雰囲気を活かした写真撮影が可能。加えて、AIビューティ、AI反射除去、AI画像強化などを備えたAIクリエイティビティアシスタントが、表現力とクリエイティブ効率を向上させます。

FeIiCaを搭載し、おサイフケータイに対応しています。交通系ICカードや電子マネー決済に対応し、スマホだけでスムーズに支払いができます。

本体カラーはブラック、グレイシャーブルー、チタングレーの3色。

よりカジュアルに使える「REDMI Note 15 5G」

「REDMI Note 15 5G」は、毎日の使用を想定した高耐久設計を採用し、日常使いでも安心して使用できるスマートフォンです。ディスプレイには強化ガラスを採用し、落下や衝撃、傷から画面をしっかりと保護します。

また、堅牢な内部設計により、日常の持ち運びや長時間の使用でも安定した耐久性を確保。通勤・通学から外出先まで、さまざまなシーンで安心して使用できる設計となっています。

IP66規格に対応した防水・防塵性能を備え、水滴やホコリを気にせず使える設計です。突然の雨やキッチンでの使用など、日常のさまざまなシーンでも安心して利用できます。

1億800万画素の高精細メインカメラを搭載し、細部までくっきりと描写する撮影体験を提供します。日常の何気ない瞬間から、旅行先の風景まで、幅広いシーンで高精細な写真撮影が可能です。

大画面の有機EL（AMOLED）ディスプレイを採用し、なめらかな表示と鮮やかな発色を実現。動画視聴やSNS、Webブラウジングなども快適に楽しめます。

本体カラーはブラック、グレイシャーブルー、ミストパープルの3色。

プレゼントがもらえる発売記念キャンペーン

発売を記念して、１月15日（木）から2月1日（日）の期間中に「REDMI Note 15 Pro 5G」を購入した人に「REDMI Buds 5 Pro」（ブラック）が、「REDMI Note 15 5G」を購入した人に「Xiaomi 67W ターボチャージ対応急速充電器・ケーブルセット」がプレゼントされるキャンペーンも実施されます。詳しくはmi.comのキャンペーンページをご確認ください。

※応募期間：2026年1月15日（木）〜2026年2月15日（日）

シャオミ・ジャパン 「REDMI Note 15 5G/Pro 5G」 発売日：2026年1月15日

The post 高耐久×長寿命バッテリーのタフネススマホ！ シャオミ「REDMI Note 15シリーズ」国内発売 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.