¡Ú¹â¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾å°Ì¤Ï0.1¥ä¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¤»¤á¤®¹ç¤¤¡ª ¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤¬26.4¥ä¡¼¥É¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ç»ß¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¡£¤¿¤ÀÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¡¢¤½¤·¤ÆÍî²¼³ÑÅÙ¡Ä¡ÄÊ£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ê£»¨¤Ë´Ø¤ï¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÃÆÆ»¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£
¡Ú·×Â¬²èÌÌ¤â¸ø³«¡Û¹â¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥é¥ó¥¥ó¥° 1?15°Ì¤Þ¤Ç¤òÈ¯É½¡ª
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡ÖÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¡×¡£¹â¤¤ÃÆÆ»¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍî²¼³Ñ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ß¤á¤¿¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤ÈÍî¤Á¡¢±ü¤Ø¤Î¤³¤Ü¤ì¤òËÉ¤²¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢ÃÆÆ»¤¬Äã¤¯¤Æ¹â¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂª¤¨¤Æ¤âÅ¾¤¬¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇALBA Net¤Ç¤Ï¡¢7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¤ò¼Â»Ü¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿½ã¿è¤ÊÀÇ½¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¤É¤ì¤«¤ò°ìÄê¤ÎË¡Â§¤Ç»»½Ð¡£¡È»ß¤á¤ëÎÏ¡É¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÃÆÆ»ÀÇ½¤ò¡¢´°Á´¤ÊµÒ´Ñ¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤²Ä»ë²½¤·¤¿¡£²¼µ¤¬9?7°Ì¡£Âè9°Ì¥ª¥Î¥Õ¡¡26KURO¡Ê7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¿¥í¥Õ¥È32ÅÙ¡ËÃÆÆ»¤Î¹â¤µ26.3¥ä¡¼¥ÉÂè8°Ì¥×¥í¥®¥¢¡¡PRGR04¡Ê7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¿¥í¥Õ¥È28ÅÙ¡ËÃÆÆ»¤Î¹â¤µ26.3¥ä¡¼¥ÉÂè7°Ì¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¡EZONE CB302¡Ê7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¿¥í¥Õ¥È34ÅÙ¡ËÃÆÆ»¤Î¹â¤µ26.4¥ä¡¼¥É¡þ¡þ¡þ¥Æ¥¹¥È¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö»îÂÇ¥Þ¥·¡¼¥ó¡¦¥ß¥ä¥Þ¥¨¡Ø¥í¥Ü3¡Ù¤ò»ý¤Ä¡¢¥×¥í¥®¥¢¤ÎR&D¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼Â»Ü¡£·×Â¬µ¡¤Ï¡ØREDEYES¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£°ìÈÌÅª¤Ê²¼µ¾ò·ï¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿¡£¢£¥Æ¥¹¥È¾ò·ï¢£¡ü½ÐÎÏÀßÄê¡Ê¿¶¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡ËRS¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÊDiamana S¡§2022Ç¯¡Ë¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É42m/s¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î½ÐÎÏ¤òÅý°ì¡£¢ª°ìÈÌÅª¤ÊÀ®¿ÍÃËÀ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÁÛÄê¡£¡üµ°Æ»ÀßÄêPRGR02¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç°Ê²¼¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¡£¥Ø¥Ã¥Éµ°Æ»¡§¡¾4ÅÙ¡Ê¥À¥¦¥ó¥Ö¥í¡¼¡ËÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¡§19ÅÙ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥óÎÌ¡§5300rpmÁ°¸å¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥óÎÌ¡§¡Þ100rpm°Ê²¼¢ª ¸½¼ÂÅª¤Ê¡È¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´ð½àÃÍ¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¡£¡ü»ÈÍÑ¥Ü¡¼¥ë¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡ØPro V1¡Ù¢ª24ÅÙ¤ÎÊÝ²¹´ï¤Ç´ÉÍý¤·¡¢³°µ¤²¹¤Î±Æ¶Á¤òÇÓ½ü¡£¡üÂÇÅÀ°ÌÃÖ¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¿âÄ¾¹â¤µ17mm¡¢¥¹¥³¥¢¥é¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂÇÅÀÀßÄê¡£º¸±¦ÂÇ¤Á½Ð¤·0ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÈùÄ´À°¡£¢ª¡Ö¿¿¿Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤òÅý°ì¤·¤ÆÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¡£¡ü·×Â¬´ïPRGR REDEYES¹âÂ®ÅÙ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È²òÀÏ¡ÜÃÆÆ»¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¢ª ÂÇ¤Á½Ð¤·Ä¾¸å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¹¥Ô¥óÅùºÙÉô¤Þ¤ÇÀºÌ©¤Ë¼èÆÀ¡£»îÂÇ¤ò¤·¤¿Á´¥¯¥é¥Ö¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£¥ª¥Î¥Õ24AKA SMOOTH KICK MP-524I¡¿R¥ª¥Î¥Õ26KURO N.S.PRO MODUS3 TOUR 110¡¿S¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤APEX Ti FUSION250 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105¡¿S¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤APEX Ai150 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105¡¿S¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤X FORGED MAX STAR N.S.PRO MODUS3 TOUR 105¡¿S¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤X FORGED MAX N.S.PRO MODUS3 TOUR 105¡¿S¥³¥Ö¥éKING TEC X ¥È¥¥¥ë¡¼¥Æ¥ó¥Ñ¡¼ELEVATE MPH95¡¿S¥³¥Ö¥éKING TEC N.S.PRO MODUS TOUR 105¡¿S¥³¥Ö¥éKING TOUR N.S. PRO 950 G.H. NEO¡¿S¥³¥Ö¥éKING CB/MB ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥´¡¼¥ë¥É EX ¥Ä¥¢¡¼¥¤¥·¥å¡¼¡¿S¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥ÉP8CB N.S.PRO MODUS3 TOUR 105¡¿S¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥ÉP790 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105¡¿S¥Í¥¯¥¹¥¸¥§¥óNS210 N.S. PRO 850 G.H. NEO¡¿S¥Ô¥óG730 ALTA J CB¡¿R¥Ô¥ói240 PING TOUR 2.0 CHROME I¡¿S¥Ô¥ói530 PING TOUR 2.0 CHROME I¡¿S¥Ô¥óG440 ALTA J CB¡¿S¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó245MAX VANQUISH BSi for MAX¡¿S¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óBX2HT Diamana BS50i¶¡¿S¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óB-Limited 220MB N.S.PRO MODUS3 TOUR120¡¿S¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó258CBP N.S.PRO MODUS3 TOUR105¡¿S¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó242CB+ N.S.PRO MODUS3 TOUR105¡¿S¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó241CB N.S.PRO MODUS3 TOUR105¡¿S¥×¥í¥®¥¢PRGR01 SS· M43ST¥×¥í¥®¥¢PRGR02 SS· M43ST¥×¥í¥®¥¢PRGR03 Diamana FOR PRGR¡¿S¥×¥í¥®¥¢PRGR04 MCI FOR PRGR¡¿SËÜ´Ö¥´¥ë¥ÕTW Hx N.S.PRO 950GH neo¡¿SËÜ´Ö¥´¥ë¥ÕTW Px N.S.PRO 950GH neo¡¿SËÜ´Ö¥´¥ë¥ÕTW TOUR V N.S.PRO MODUS3 TOUR 115¡¿SËÜ´Ö¥´¥ë¥ÕTW Vx N.S.PRO MODUS3 TOUR 105¡¿S¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£MAJESTY Royal N.S.PRO 850 MJ WF¡¿S¥ß¥º¥ÎMizuno ProM15 N.S.PRO MODUS3 TOUR105¡¿S¥ß¥º¥ÎGH-251 DG MID95 Tour Issue¡¿S200¥ß¥º¥ÎMizuno ProM13 N.S.PRO MODUS3 TOUR110¡¿S¥ß¥º¥ÎJPX HOT METAL N.S.PRO 950GH neo¡¿S¥ß¥º¥ÎMizuno ProS3 Dynamic Gold 120¡¿S200¥ß¥º¥ÎMizuno ProS1 Dynamic Gold HT ¡¿S200¥ä¥Þ¥ÏDD-1 TOUR N.S.PRO MODUS3 TOUR 115¡¿S¥ä¥Þ¥ÏDD-1 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105¡¿S¥ä¥Þ¥ÏDD-2 TENSEI GR i50¡¿SR¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹EZONE CB901 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó¡¿S¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹EZONE CB302 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó¡¿S¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹EZONE GT ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó¡¿SR
¡Ú·×Â¬²èÌÌ¤â¸ø³«¡Û¹â¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥é¥ó¥¥ó¥° 1?15°Ì¤Þ¤Ç¤òÈ¯É½¡ª
