GU「パフスウェット」は高級感アリ。部屋着に見えないおしゃれなレイヤードコーデ5例
最近注目されているスウェットですが、部屋着っぽいというイメージも。スウェットをおしゃれに着こなしたいけれど自信がない…そんな人におすすめなのがレイヤード（重ね着）。「スウェットのレイヤード」を、プチプラコーデが得意なESSEフレンズエディターのyukariさんが実践します。
「部屋着」と言わせないスウェットとは？
最近流行りのスウェット、みなさんも着ていますか？ 動きやすい上にトレンド感があるので、ぜひ取り入れたいアイテムですよね。
でも、スウェット＝部屋着というイメージが強い方も多いのでは。私も夫に、「スウェットは部屋着でしょ？」と言われたことがあります。
ただ着るだけでは部屋着のように見えてしまうことは事実。そう見えないスウェットを選ぶこと、そしてどう着こなすかがカギになります。そこでまずおすすめしたいのが、GUの「パフスウェットプルオーバー」です。
GUのスウェットはハリ感があってオトナ女子におすすめ
わたしが今年ゲットしたGUのスウェットがこちら。
このパフスエットのなにが魅力かというと、ファンデーションなどで使うようなパフのようなやわらかさとツルっとしたような肌ざわりのある生地。少し光沢感があるので、スウェット感がいい意味で薄くなっています。
厚みもあるので、安心感のある着心地。見た目だけじゃなく、着心地がいいのもおすすめポイントです。
このスウェット、よりおしゃれに着こなしたいですよね。おすすめはレイヤード！ このグレーのスウェットにおすすめのレイヤードをいくつかご紹介します。
1：スウェット×シャツ
まずはブルーシャツと合わせてみました。
パールボタンのついたブルーのシャツなので、これだけでもアクセサリーをつけているかのような華やかさがあります。
スウェットなので、このようにシルバーのネックレスをプラスしてもかわいいです。
ちなみにボトムスは、黒のペインターパンツと合わせてみました。
2：スウェット×白のシャツワンピ
そして同じくシャツ系ではこちらもおすすめ。
白のシャツワンピ！ グレーとの相性がいいのはもちろん、白なので一気にパッと明るくなります。
シャツワンピ1枚ではちょっと肌寒く感じますが、スウェットと合わせれば秋冬でもOK！このまま黒ブーツと合わせれば、少し辛口が加わってかわいくなります。
私はこれだけでは寒く感じるので、下に裏起毛デニムスキニーパンツを履くことも。
3：スウェット×ラメクルーネック
スウェット自体がクルーネックなので、同じくクルーネックで合わせてチラ見せするのもかわいいです。
合わせたのは、明るめグリーンのクルーネック。ラメがたくさん入っていてキラキラしているので、チラ見せながらもかわいさと華やかさが増します。細かいラメを選べば、大人でもきれいに着こなすことができますよ。
4：スウェット×シアーハイネック
黒のシアーもグレースウェットにはぴったり！
黒のハイネックでももちろん合うのですが、シアーにすることでこの透け感が大人感を高めてくれます。ボトムスはもちろんデニムパンツでもいいのですが、同じく黒のタイトスカートを合わせれば、かわいらしさとクールな印象をつけることができるのでおすすめです。
5：スウェット×レースハイネック
わたしが個人的にいちばん好きなのは、このレースハイネック合わせ！
レースなので言うまでもなく、女子感が増します。首だけでなく、手首もチラ見せするとかわいらしさが出るのでおすすめ！
このレースハイネックは去年購入したもので、上から下まですべてレースなので1枚では着ることはできないのですが、こういったレイヤードにとても便利。メンズライクなアイテムをかわいらしくしてくれるアイテムなので、もしもっていない方がいたらぜひ挑戦してみてください。
レイヤードを5つ提案しましたが、一貫して言えることは、かわいらしさが増すものを取り入れること、首元と手首でチラ見せさせることがポイントです。
今は寒くてコートやレザージャケットなどを羽織ってしまいますが、室内や少し暖かい日であれば、このレイヤードコーデの上にセーターを肩掛けするのもおしゃれ。
スウェットは部屋着としてだけではなく、いろいろなレイヤードを楽しめる万能アイテムなので、ぜひこの秋冬、そして春にかけてトライしてみてください！