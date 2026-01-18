「Epson XaILab」が新宿にオープン / 初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会【まとめ記事】
エプソン販売株式会社は、2026年 1月14日（水）に体験型ソリューションセンター「Epson XaILab」を、新宿ミライナタワー32階にて新規オープンした。同施設では、体験と対話を通じて顧客の課題解決を支援し、新たな価値の創出を目指す。オープン当日には報道関係者向けオープニングイベントが開催され、一足先に施設内を内覧することができた。
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、 2026年1月21日（水）より初春の季節限定メニューとして「梅たんしゃぶ」と「鶏白湯しゃぶ」の2商品を販売する。“紅”として登場する『梅たんしゃぶ』は、10年以上にわたり季節限定商品として多くのお客様に支持されてきたロングセラー。一方、“白”には今回初めて『鶏白湯しゃぶ』が加わり、まろやかでコク深い味わいを楽しめる。この紅白二彩の組み合わせは、本年が初の試みとなる。販売に先立ち、1月15日（木）、報道関係者向けに試食会が実施された。
■体験から納得へ、課題解決に伴走する新拠点「Epson XaILab」が新宿にオープン
■もったいないを価値に！沖縄・読谷村の規格外にんじんを活かしたレトルトカレー
レトルトカレーにより食品ロス削減を図るMOTTAINAI BATON株式会社は、沖縄県内の小売企業であるイオン琉球株式会社、株式会社金秀商事（かねひで）、生活協同組合コープおきなわ、株式会社リウボウストアの4社と連携し、沖縄県読谷村の規格外にんじんを活用したレトルトカレー商品を企画・開発した。本プロジェクトでは人材育成プログラム「ちいき叶い塾」を通じて、商品開発から売り場展開までを見据えた実装型の地域課題解決モデルとして進められている。また、沖縄県立読谷高等学校もマーケティングに参画し、地域の実装の場である読谷まつりでも来場者へ商品の背景を届ける発信・販売支援を実践。学校の学びと売り場の視点をつなぎながら、地域共創型のプロデュースモデルとして推進している。
■狭所配線に革命！配線の悩みを回転で解決する、LAN中継アダプタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線の向きを自由に調整でき、10Gbps高速通信とPoE++給電に対応した回転式LAN中継アダプタ「500-LAN6A-AD3D」を発売した。本製品最大の特長は、上下左右に向きを変えられる回転式3Dコネクタ。LANポート周辺のスペースが限られている場合や、ケーブルの干渉を避けたい場面でも、無理な曲げや圧迫を防ぎながら美しく配線できる。機器への負担を減らし、トラブルの原因となる断線リスクも軽減する。
■初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
■最大240WのUSB PD給電・40Gbpsの高速データ転送対応、Type-CコネクタをL字化する変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、L字型デザインで省スペースかつスリム設計のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB35CCFLY（横挿し）」「AD-USB36CCFLT（縦挿し）」を発売した。最大40Gbpsの超高速データ転送に加え、最大240WのUSB PD給電、8Kの高解像度映像出力に対応する。壁際などの狭い場所での配線や、機器からのケーブルの突き出しを抑えたい場面に最適だ。ノートパソコンの他に、スマホ、ゲーム機器やタブレットなど、さまざまなtype-Cデバイスに対応する。壁際など狭いところでも、ケーブルに無理な負荷がかからずにスマートに使用できる。
