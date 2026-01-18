²³¶¹´Ö¤Ëº£ÀîµÁ¸µ¤ò¤ª¤Ó¤½Ð¤·¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤È¤Ï¡Ä¿®Ä¹²È¿Ã¤¬Ž¢Âë¼í¤êÊý¼°Ž£¤Èµ¤·¤¿´ñ½±ºîÀï¤Î¿¿¼Â
¢£¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë²³¶¹´Ö
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï²³¶¹´Ö¤Î¹çÀïÁ°Ìë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
±ÊÏ½3¡Ê1560¡ËÇ¯5·î19Æü¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë·³¤Ï¡¢ÈøÄ¥¤Ë¿Ê·³¤·¤Æ¤¤¤¿½Ù²Ï¤Îº£ÀîµÁ¸µ¡ÊÂçÄáµÁÃ°¡Ë¤ò²³¶¹´Ö(¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ)¡Ê¾ì½ê¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÍ¾¾Ä®²³¶¹´Ö¤È°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô±ÉÄ®¤ÎÆóÀâ¤¬¤¢¤ë¡Ë¤Ë¤ÆÆ¤¤Á¼è¤Ã¤¿¡£À¤¤Ë¤¤¤¦²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Ç¤¢¤ë¡£
½¾Íè¤ÎÀâ¤Ç¤Ï¡¢º£ÀîµÁ¸µ¤¬4Ëü5000¡Ê¼ÂºÝ¤Ï2Ëü5000¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÎÊ¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¾åÍì¤·¡¢ÈøÄ¥¤òìúí¸(¤¸¤å¤¦¤ê¤ó)¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿®Ä¹¤Ï2000¤ÎÊ¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢É÷±«¤ÎÃæ¡¢µÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿µÁ¸µ¤ò´ñ½±¹¶·â¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÆ£ËÜÀµ¹Ô»á¤Ï¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤òÁÇÄ¾¤ËÆÉ¤à¤È¡¢¿®Ä¹·³¤Ï±ª²ó¤Ë¤è¤ë´ñ½±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¹¶·â¤Çº£Àî·³¤òÇË¤Ã¤¿¤È¾§¤¨¤¿¡ÊÆ£ËÜÀµ¹Ô¡Ø¿®Ä¹¤ÎÀï¹ñ·³»ö³Ø¡¡Àï½Ñ²È¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¼ÂÁü¡Ù¡Ë¡£¤³¤ÎÀâ¤¬°ìÈÌ¤Ë¤âÎ®ÉÛ¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÄêÀâ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2000¤Î¿®Ä¹·³¤¬ÀµÌÌ¹¶·â¤Ç2Ëü5000¤Îº£Àî·³¤Ë°µ¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤ËÇ¼ÆÀ¤·ÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢ºî²È¡¦¸¦µæ¼Ô¤¬¿·Àâ¤ò¾§¤¨¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¤«
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î±¦É®¡¦ÂÀÅÄµí°ì(¤®¤å¤¦¤¤¤Á)¤¬µ¤·¤¿¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤ò°Ê²¼¤Î½ç½ø¤ÇµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ º£ÀîÊý¤ËÆâ±þ¤·¤¿ÌÄ³¤¾ë¤Î»³¸ýº¸ÇÏ½õ¶µ·Ñ(¤µ¤Þ¤Î¤¹¤±¤Î¤ê¤Ä¤°)Éã»Ò¤¬½Ù²Ï¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀÚÊ¢¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢ Å·Âô(¤Æ¤ó¤¿¤¯)¤È¤¤¤¦ÁÎÎ·¤¬´ØÅì¤Ë²¼¸þ¤·¡¢¹ÃÈå¤ÎÉðÅÄ¿®¸¼¤Ë¿®Ä¹¤ÎÂë¼í¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
£ ÌÄ³¤¾ë¤ÎÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¿®Ä¹¤¬¤½¤Î¼þÊÕ¤ËºÖ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¤ º£ÀîµÁ¸µ¤¬ÈøÄ¥¤Ë½Ð¿Ø¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤ËÂ³¤¯¡£
¤³¤³¤Çµ¿Ìä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¢ÁÎ¡¦Å·Âô¤¬ÉðÅÄ¿®¸¼¤Ë¿®Ä¹¤ÎÂë¼í¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¯¤À¤ê¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
²¾¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´üÅª¤Ë¤³¤Î´Ö¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á°¸å¤ÎÎ®¤ì¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ë´º¤¨¤ÆÁÞÆþ¤¹¤ëÉ¬Á³À¤¬Á´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ÏÅ·Âô¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¤òÈæÓÈÅª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£º£ÀîµÁ¸µ¤ò¤ª¤Ó¤½Ð¤·¤¿¿ÍÊª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Å·Âô¤¬Êó¹ð¤·¤¿¿®Ä¹¤ÎÂë¼í¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿®Ä¹¤¬Âë¼í¤ê¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢
¡¦ 20¿Í¤ÎÄ»¸«(¤È¤ê¤ß)¤ò2¡¢3Î¤Àè¤Þ¤ÇÁö¤é¤»¤Æ´ç¤äÄá¤Îµï¾ì½ê¤òÊó¹ð¤µ¤»¤ë¡£
¡¦ ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿²ÈÍè¤Ë¡¢ÏÎ(¤ï¤é)¤ÎÀè¤Ë°º(¤¢¤Ö)¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤¿¤»¡¢Ä»¤Îµ¤¤ò°ú¤«¤»¤ë¡£
¡¦ ¿®Ä¹¤ÏÂë¤òÏÓ¤Ë¿ø¤¨¤ÆÄ»¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶áÉÕ¤¡¢Âë¤òÊü¤Ä¡£
¡¦ ¤½¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÇÀÌ±¤ËÊ±¤·¤¿²ÈÍè¤Ë·(¤¯¤ï)¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÂÔµ¡¤µ¤»¡¢Ä»¤òÊá¤Þ¤¨¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤ò²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Î¾ð·Ê¤Ë´°àú¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¿®Ä¹¤Ï¥¨¥µ¡ÊÌÄ³¤¾ë¡¦Âç¹â¾ë¤ÎÍÞ¤¨¤ÎºÖ¡Ë¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¡¢Ä»¡Êº£ÀîµÁ¸µ¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢Âë¡Ê¿¥ÅÄ·³¡Ë¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢Ä»¤ÎÆ¨¤²¤ëÊý¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÇÀÌ±¡Êº£ÀîÊý¤ÎÆâÊ¶¼Ô¡©¡Ë¤òÂÔ¤¿¤»¤ÆÊá¤Þ¤¨¤¿¡ÊÆ¤¤Á¼è¤Ã¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ï¡¢º£ÀîµÁ¸µ¤ÎÈøÄ¥¿¯¹¶¤¬¿®Ä¹¤Ë¤ª¤Ó¤´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µÁ¸µ¤ò¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£Åö»þ¤Ï²È¹¯¤ò°¤¯½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ï²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Î¿¿¼Â¤ò°ÅÓÈ(¤¢¤ó¤æ)¤Ë¹þ¤á¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ïº£Àî¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢µÁ¸µ¤ò¶´¤ß·â¤Á¤·¤¿¿ÍÊª¤¬ÆÁÀî²È¹¯¡ÊÅö»þ¤Ï¾¾Ê¿¸µ¹¯¡£¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
²È¹¯¼«¿È¤Ï²³¶¹´Ö¤Ë¤Ïµï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²³¶¹´Ö¤ÇÆ¤¤Á»à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÂ²¤¬¤¤¤ë¡£º£Àî²È¤Ï»°²Ï½°¤ò´ö¤Ä¤«¤ÎÉôÂâ¤ËÊ¬¤±¤ÆÄ¾ÀÜÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ø¾¾Ê¿µ¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÀîËÜ·³¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Ê¿°ìÂ²¤ÎÉôÂâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
²È¹¯¤¬¿®Ä¹¤È¼¨¤·¹ç¤ï¤»¡¢¿®Ä¹·³¤Èº£Àî·³¤¬¹çÀï¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Ê¿°ìÂ²¤¬ÈÀ´ú¤òËÝ¤¹¡£Î¢ÀÚ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¬ÂçÀ¼¤Ç¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¬¤¤¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¼þ¤ê¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Àï¾ì¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ïº£Àî·³¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ï·ÄÄ¹Ç¯´Ö¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢²È¹¯¤ÎÅ·²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²³¶¹´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë²È¹¯¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤ò½ñ¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢°ÅÓÈ¤Ë¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËµÁ¸µ¤ÎË¡Ì¾¤Ï¡ÖÅ·Âô»ûÅÂ»ÍÉÊÁ°ÎéÉô»øÏº½¨ÊöÅ¯¸øÂçµï»Î¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁÎ¡¦Å·Âô¡Ê¡áµÁ¸µ¡Ë¤¬¿®Ä¹¤ÎÂë¼í¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ë²¾Â÷¤·¤Æ¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Ë²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Î¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ì´Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£²È¹¯¤¬µÁ¸µ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡Ä
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢²È¹¯¤Ïº£ÀîµÁ¸µ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
µÁ¸µ¤¬²³¶¹´ÖÊýÌÌ¤Ë½ÐÊ¼¤·¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾åÍì¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÈøÄ¥ÅìÉô¤ÎÀ©°µ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ¾»°²Ï»ÙÇÛ¤Î°ÂÄê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Àî²È¤ÏÅ·Ê¸23¡Ê1554¡ËÇ¯¤Ë¾®ÅÄ¸¶ËÌ¾ò²È¡¢¹ÃÈåÉðÅÄ²È¤ÈÆ±ÌÁ¤ò·ë¤Ó¡Ê¹ÃÁê½Ù»°¹ñÆ±ÌÁ¡Ë¡¢¸å¸Ü¤ÎÍ«¤¤Ìµ¤¯ÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¦´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤¿¡£´¹¸À¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ËÌ¤Ë¤ÏÉðÅÄ¡¢Åì¤ËËÌ¾ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¾¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢µÁ¸µ¤ÎÁÎÀÒ»þÂå¤Î»Õ¾¢¡¦ÂÀ¸¶¿òÕÕÀãºØ(¤¿¤¤¤²¤ó¤¹¤¦¤Õ¤»¤Ã¤µ¤¤)¤ò»°²Ï¡¦ÈøÄ¥ÊýÌÌ»ÊÎá´±¤È¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹°¼£¸µ¡Ê1555¡ËÇ¯±¼10·î¤ËÀãºØ¤¬»àµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë»°²Ï¡¦ÈøÄ¥ÊýÌÌ»ÊÎá´±¤òÇ¤¤¸¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤ó¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÁÎÎ·¤ÎÀãºØ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²È¿ÃÃÄ¤ËÅ¬ºà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£ÄïÄï»Ò(¤ª¤È¤¦¤È¤Ç¤·)¤ÎÆÁÀî²È¹¯¤ÏÌ¾¾¤ÎÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Î±½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â²È¹¯¤ò»°²Ï¤ËÇÉÊ¼¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµïºÂ¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¢£µÁ¸µ¤¬39ºÐ¤Ç²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤¿¥ï¥±
¤½¤³¤Ç¡¢µÁ¸µ¤Ï¼«¤é¤¬»°²Ï¡¦ÈøÄ¥ÊýÌÌ¿¯¹¶¤ò»Ø´ø¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÂçÃÀ¤Ë¤â39ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç²ÈÆÄ¤òÃäÃË¡¦»á¿¿(¤¦¤¸¤¶¤Í)¤Ë¾ù¤ê¡¢½ÐÈ¯¤¹¤ë4ÆüÁ°¤ËÄ«Äî¤«¤é»°²Ï¼é¤ËÇ¤¤¼¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤Ë¤·¤«²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢µÁ¸µ¤Ï²¬ºê¾ëÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»°²Ï¡¦ÈøÄ¥¿¯¹¶¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»°²Ï¾¾Ê¿²È¤Î²È¿ÃÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀäË¾Åª¤Ê»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤ì¤é¤Ï²È¹¯¤¬À®Ä¹¤·¤Æ²¬ºê¾ë¤Ëµ¢»²¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µÁ¸µ¤¬²¬ºê¾ëÂå¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²È¹¯¤¬²¬ºê¾ë¼ç¤È¤·¤Æµ¢»²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢²È¹¯¤Ï¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÀè¿Ø¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢¿®Ä¹¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»°²Ï°ÊÅì¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£º£Àî²È¤¬¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤ÈøÄ¥¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¦¥¶¤Ã¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢µÁ¸µ¤¬¼«¤éÈøÄ¥¤Þ¤Ç½ÐÄ¥(¤Ç¤Ð)¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢²È¹¯¤ÈÈë¤«¤ËÏÂµÄ¤ò·ë¤ó¤ÇÆ¤¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢µÁ¸µ¤Ï»°²Ï·ÐÍ³¤Çµ¢¿Ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÞ¤ÎÁÍ(¤Í¤º¤ß)¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´¹¸À¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Ï¡¢²È¹¯¤È¿®Ä¹¤¬·ëÂ÷¤·¤ÆµÁ¸µ¤òËÅ»¦¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¡Ö´ñ½±¡×¤Ï¿®Ä¹¤ÎÆÀ°Õµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Î¸å¡¢¿®Ä¹¤Ï½Ù²ÏÊýÌÌ¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æº£Àî²È¤òÆ¤È²¤¹¤ë¡½¡½µ¤¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÈþÇ»¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¡©
²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤ÎÀ®¸ù¤Ç¡¢¿®Ä¹¤Ë¤Ï²ÉÊ¼(¤«¤Ø¤¤)¤ò°Ê(¤â¤Ã)¤ÆÂç·³¤òÅÝ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤Êý¤¬Àï¤Ë¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Åö»þ¤ÏÀÐ¹â¡áÊ¼¿ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈøÄ¥¶á¹ñ¤ÎÀÐ¹â¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¿®Ä¹¤Î»þÂå¤Ï´Ó¹âÀ©¤«¤éÀÐ¹âÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¿ô»ú¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£·ÄÄ¹3¡Ê1598¡ËÇ¯¤Î¿ô»ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¡ÊíºýÉ¸Âê¡§¡ØÆüËÜ¹ñÁíÌÜÏ¿¡¡¡ÚÆüËÜÔ¢Ï»½¦Í¾½£¸æ¸¡ÃÏ¸æÂ¢Ç¼¶â¶äÇ¼¹âÌÜÏ¿¡Û¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
ÈøÄ¥¤Ï57ËüÀÐ¡£À¾¤ÎÈþÇ»¤¬54ËüÀÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åì¤Î»°²Ï29ËüÀÐ¡¢±ó¹¾25Ëü5000ËüÀÐ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈþÇ»°ì¹ñ¤ò¹¶Î¬¤¹¤ì¤Ð¡¢»°²Ï¡¦±ó¹¾Æó¹ñ¤ò¼ý¤á¤¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»°²Ï¡¦±ó¹¾¤ÎÀè¤Î½Ù²Ï¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï15ËüÀÐ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢»ÝÌ£(¤¦¤Þ¤ß)¤ËË³¤·¤¤¡£
¢£¿®Ä¹¤Ï²È¹¯¤Î»ö¾ð¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤«
¿®Ä¹¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢ÈþÇ»¡¦ËÌ°ËÀª¤òÊ»ÆÝ(¤Ø¤¤¤É¤ó)¤·¤Æ¡¢¶á¹¾¤ÎÏ»³Ñ(¤í¤Ã¤«¤¯)¡¦Àõ°æ(¤¢¤¶¤¤)¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¼ê¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤òÆ¤È²¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È178ËüÀÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°°÷¿ô¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤¦¼Ô¤¬¤Ê¤¤¡£¾åÍì¤·¤Æ¡¢»°¹¥»°¿Í½°¤Ê¤É¤òÝÓÌÇ(¤»¤ó¤á¤Ä)¤·¤Æµ¦Æâ¤òÊ¿Äê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï½¨µÈ¤¬ÂÀ¹Þ¸¡ÃÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¡¢¿®Ä¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¿ô»ú¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔÌ±¤Ê¤é¤Ð¡¢¿ô»ú¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊý¤¬ÀéÍÕ¤è¤ê¿Í¸ý¤¬Â¿¤¯¡¢±É¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´¶³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¼ý½¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¹ñ¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤È¤â¤«¤¯¡¢¿®Ä¹¤ÎÊªº¹¤·¤Ç¤Ï»°²Ï°ÊÅì¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢²È¹¯¤ÈÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤Ç¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô
1963Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶ÐÌ³¤ÎËµ¤é¡¢ÏÀÊ¸¡¦Ãøºî¤òÈ¯É½¡£ÀìÌç¤Ï´ë¶È½¸ÃÄ¡¢´ë¶È·ÏÎó¤Î¸¦µæ¡£2005¡Á06Ç¯¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£06Ç¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÇî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¹æ¤ò¼èÆÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ë¶È½¸ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤È²òÂÎ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏÊýºâÈ¶30²È¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·ÈÇ ÆüËÜ¤Î15ÂçºâÈ¶¡Ù¡Ø¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØË¿Ã²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÍÎÀô¼ÒÎò»Ë¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
