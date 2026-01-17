プレミアリーグではマンチェスター・シティが冬の移籍市場で存在感を示している。



すでにボーンマスからアントワーヌ・セメンヨを獲得しており、次はクリスタル・パレスのマーク・グエイ引き抜きに近づいている。メディカルチェックが予定されており、これをパスすれば正式な契約を結ぶことになる。



一方のリヴァプールは動きがない。セメンヨ、グエイとどちらも獲得に関心を示していたが、最終的にはシティに奪われる形となった。





リヴァプールはジョヴァンニ・レオーニ、コナー・ブラッドリーと2人のDFがシーズンアウトとなる大怪我を負っており、今冬の移籍市場ではDFを求める声が多い。『Liverpool Echo』では指揮官であるアルネ・スロット監督が冬の補強に言及した。「全員が足並みを揃え、全員が課題を理解している。このクラブは(補強に)適切なタイミングを待っており、決してパニックに陥ったことはない」「我々は常に適切なタイミングで行動している。私の前の監督もあるシーズンで守備陣に問題を抱えていた」「最終ライン、中盤、アタッカーとどのポジションであっても最適な選手を獲得できるのであれば、我々は行動を起こすだろう」「市場にチャンスがない限り、我々は動くつもりはない。それは今回の夏の移籍市場で示したと思う」スロット監督の言葉の通りであれば、今冬のセメンヨ、グエイの獲得はタイミングが悪かったということだろう。アタッカーに関してはすでにライプツィヒのヤン・ディオマンデの噂が挙がっており、今後の動きに注目したい。