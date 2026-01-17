放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は元々”山法師”だったと言われる猛将をご紹介！

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

宮部継潤

ーー浅井長政を支える猛将。長政が信長を裏切り朝倉側についたのち、小一郎・藤吉郎は継潤の調略を任されることに。



NHK『豊臣兄弟！』

＜ドンペイさん コメント＞

■オファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

初めての大河ドラマ出演(功名が辻)も戦国時代でした

あれから20年数々の大河作品に出演しましたが自分は戦国の物語が好き！

「豊臣兄弟！」は、まさにド真ん中の作品

お話をいただいた時はとても嬉しく心よりの感謝でした

■演じるうえでの意気込みや、現場に入られてのご感想をお願いします。

宮部継潤公は、元比叡山延暦寺の僧侶であったという異色の戦国武将

そして、演じる僕は比叡山高校出身なのです

凄いご縁だと感じています

豊臣時代に活躍し、その時代の皆が知る武将であったにもかかわらず今まで歴史物の映像ではほぼ描かれていないのであまり知られていない宮部継潤公

ただ今回は描かれます！ なので責任重大です(笑)

武将であり僧侶であり人間力のある宮部継潤公を魂を込めて演じ戦国の世を生き抜きたいと思います

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

