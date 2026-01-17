　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円安の5万3720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56042.85円　　ボリンジャーバンド3σ
54466.56円　　ボリンジャーバンド2σ
54016.00円　　5日移動平均
53936.17円　　16日日経平均株価現物終値
53720.00円　　17日夜間取引終値
52890.28円　　ボリンジャーバンド1σ
52830.00円　　一目均衡表・転換線
51620.00円　　一目均衡表・基準線
51314.00円　　25日移動平均
50212.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49877.07円　　75日移動平均
49737.72円　　ボリンジャーバンド-1σ
48535.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48161.44円　　ボリンジャーバンド2σ
46585.15円　　ボリンジャーバンド3σ
43230.30円　　200日移動平均


株探ニュース