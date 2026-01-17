日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円安の5万3720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56042.85円 ボリンジャーバンド3σ
54466.56円 ボリンジャーバンド2σ
54016.00円 5日移動平均
53936.17円 16日日経平均株価現物終値
53720.00円 17日夜間取引終値
52890.28円 ボリンジャーバンド1σ
52830.00円 一目均衡表・転換線
51620.00円 一目均衡表・基準線
51314.00円 25日移動平均
50212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49877.07円 75日移動平均
49737.72円 ボリンジャーバンド-1σ
48535.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48161.44円 ボリンジャーバンド2σ
46585.15円 ボリンジャーバンド3σ
43230.30円 200日移動平均
株探ニュース
56042.85円 ボリンジャーバンド3σ
54466.56円 ボリンジャーバンド2σ
54016.00円 5日移動平均
53936.17円 16日日経平均株価現物終値
53720.00円 17日夜間取引終値
52890.28円 ボリンジャーバンド1σ
52830.00円 一目均衡表・転換線
51620.00円 一目均衡表・基準線
51314.00円 25日移動平均
50212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49877.07円 75日移動平均
49737.72円 ボリンジャーバンド-1σ
48535.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48161.44円 ボリンジャーバンド2σ
46585.15円 ボリンジャーバンド3σ
43230.30円 200日移動平均
株探ニュース