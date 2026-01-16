¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ùã¸±¡Ä¾ºÈ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ç²þ¿´¡Ä¡Ä¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡©¡¡¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¥¢¥Ë¥á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±é½Ð
¡¡1·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¡£½é²óÊüÁ÷¡ÊÂè48¡¦49ÏÃ¡Ë¤Ç¤Ïã¸±¡²È¤Î1¿Í¡¦ã¸±¡Ä¾ºÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£Âè3´ü¤ÎÊüÁ÷Á°¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏSNS¤ÇÈà¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¡Ö¥É¥Ö¥«¥¹¡×ã¸±¡Ä¾ºÈ
¡¡Ä¾ºÈÌò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¤¬Í·º´¹ÀÆó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢»öÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿Ä¾ºÈ¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÇÊä´°¤µ¤ì¤¿ÉÁ¼Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤ÇÄ¾ºÈ¤Ï¸×¾ó¡¦Ä±Áê¤òÁê¼ê¼è¤êÀïÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£½Ñ¼°¡¦Åê¼Í¼öË¡¤ò°·¤¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ÇÄ±Áê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤ë¤Ç²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ý¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ø´é¤ò¸þ¤±È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë¤·¤°¤µ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´éÎ©¤Á¤ÎÀ°¤Ã¤¿Ä¾ºÈ¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÀ¸°Õµ¤¤ÊÀ³Ê¤¬É½½Ð¤¹¤ë¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥·ー¥ó¤È¤·¤ÆÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÆ®¥·ー¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¸×¾ó¤¿¤Á¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦Ä¾Á°¡¢Ä¾ºÈ¤¬¡Öã¸±¡²ÈÅö¼ç¤Ï²¶¤ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁðÍú¤òÉÕ¤¿Í¤Î½÷À¤ËÍú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¥ï¥ó¥·ー¥ó¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¤ä¤±¤É¿¿´õ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¢¥«¥ó¡¿¥¢¥ì¤ÏÃË¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡¿»°Êâ¸å¤í¤òÊâ¤«¤ì¤Ø¤ó½÷¤ÏÇØÃæ»É¤µ¤ì¤Æ»à¤ó¤À¤é¤¨¤¨¡×¡Ö¤½¤ÎÅÀ¿¿°Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÎ©ÇÉ¤ä¤Í¡¿¿¿´õ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸´éÆ±¤¸Æý¡¿¶¯¤¬¤Ã¤È¤ë¤±¤É¼«Ê¬¤¬½÷¤ä¤È¿´ÄìÍý²ò¤·¤È¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÃËÂº½÷ÈÜ¤ÊÂæ»ì¤òÈ¯¤¹¤ëÄ¾ºÈ¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¤â½÷À¤ò¸«²¼¤¹»×ÁÛ¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤â·àÃæ¤ËÄ¾ºÈ¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ºîÃæ¶þ»Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸Ø¤ëÄ¾ºÈ¤ÎÂæ»ì¡Ö¿Í¤Î¿´¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤«¡©¡×¤¬È¯¤»¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤â¥¢¥Ë¥á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½¤ËÄ¾ºÈ¤Î¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¾åµÂæ»ì¤òÏÃ¤¹¸¶ºîÌ¡²è¤Î1¥³¥Þ¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÁþ¤¿¤é¤·¤¤»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÄ¾ºÈ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä°¦¤²¤Î¤¢¤ëÍÆ»Ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ÊÉú¹õ¡¦Áµ±¡¿Ó¼¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ËÃË¤Î¤¯¤»¤Ë¼öÎÏ¤¬1¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡¿¤É¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ü¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ê¤ó¤ä¤í¡¿¤É¤ó¤Ê¤ß¤¸¤á¤Ê´é¤·¤È¤ó¤Î¤ä¤í¡×¤È»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤âÃÎ¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¤Âæ»ì¤òÏÃ¤¹Ä¾ºÈ¤ä¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤È²¼Îô¤ÊÆÈÇò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÍÄ¾¯´ü¤ÎÄ¾ºÈ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¾ºÈ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
