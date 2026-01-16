Netflix¡¢¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥ººîÉÊ¤òÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ø¡£¼Â¼Ì¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¤Ê¤É
ÊÆNetflix¤ÈSony Pictures Entertainment(SPE)¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î15Æü¡¢SPE¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò·à¾ì¸ø³«¡¦¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÅ¸³«½ªÎ»¸å¡¢Netflix¤ÇÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëPay-1¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëPay-1·ÀÌó¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÇÛ¿®¸¢¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢2029Ç¯½éÆ¬¤Ë¤ÏNetflix¤ÇÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Netflix¤ÏSPE¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸¢¤â½êÍ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëSPEÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬´ë²è³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¤ä¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤È¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤Î»ÐËå¤¬½é¶¦±é¤¹¤ë¡ÖThe Nightingale¡×(¸¶Âê)¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖSpider-Man: Beyond the Spider-Verse¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
Netflix¤Ï¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥É¥¤¥Ä¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò´Þ¤à°ìÉôÃÏ°è¤Ç¡¢SPE¤È¤ÎPay-1¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥Á¥ãー¥Æ¥Ã¥É¡×¤ä¡Ö¥ô¥§¥Î¥à¡§¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡×¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Ðー¥¹¡×¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£