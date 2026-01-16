¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤¬4·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¿·MC¤Ë¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤¬·èÄê¡ª
¥á¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ20ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡£¤½¤Î¸å¤â»þÂå¤ò±Ô¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ëÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹È¯É½¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÊ¸³Ø³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶â¸¶¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡£Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼2¿Í¤¬´¶À¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é°ÛÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¥È¥Ã¥×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¶»Ìö¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¿·»þÂå¤Î·ÐºÑ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£4·î¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤ËÀ§Èó¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£¶â¸¶¤Ò¤È¤ß
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤ÇÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æó½½Ç¯»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÆó¿Í¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¡¢º£¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤â¤Ã¤È¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë»°¿Í¤¯¤é¤¤¤Îºî²È¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢»°¿Í¤Îºî²È¤¬Æ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤ÈÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤«¤³¤Î¿Í¤È¤«¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî²È¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤È¡¢½çÅö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¤â¤¦Ê¢¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¤â¡¢»°¿Í¤Îºî²È¤¬Æ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤ÊÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´°Á´¤ÊÌç³°´Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÁª¥ß¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬½çÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÁª¤ò¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Îµ¤³µ¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤È¼èºàÍß¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¤´Ç¤Ì¿¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤òÃúÇ«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤²¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿§¡¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬»ä¤Ï¤´¤¦¤Ä¤¯¤Ð¤ê¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤äµ¤¤Å¤¤ò¶Êºî¤ê¤Ë¤âÅ¾ÍÑ¤µ¤»¤è¤¦¤È¸×»ëâ¾¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ªËö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾®ÎÓ»Ë·û¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÊóÆ»¶É¡Ë
20Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡Ö¥«¥ó¥Õ゙¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢Â¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æó¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿ÈÖÁÈ¤Îº¬´´¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤òÂª¤¨¤ÆÊÑ³×¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Î¤Ïºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡£ÆÈÆÃ¤Ç±Ô¤¤´¶À¡¢·ãÎõ¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¤Î²òÀâ¤òÎ¶¤µ¤ó¤¬¼¹É®¤·¡¢Î¶¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¤Î¾®Àâ¡Ø¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Î²òÀâ¤ò¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¼¹É®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¡ÈÊª¸ì¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¿Í¤¬²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢³ØÀ¸¸þ¤±µ¯¶È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Çº£¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢°ÛÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¥È¥Ã¥×¤Ë¤É¤¦ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡©»ä¤âº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯À¤³¦¤ò¡¢¶¦¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤è¤¦¡£¡×¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¼«Ãø¤Î´©¹Ô¤Ë´ó¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¤Ï¡¢·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¡¢·ãÊÑ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡¢´ë¶È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¢ä
¶â¸¶¤Ò¤È¤ß
1983Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2003Ç¯¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¤Ç¤¹¤Ð¤ëÊ¸³Ø¾Þ¡£ÍâÇ¯¡¢Æ±ºî¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2010Ç¯¡Ø¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥é¥Ã¥×¡Ù¤Ç¿¥ÅÄºîÇ·½õ¾Þ¼õ¾Þ¡£2012Ç¯¡Ø¥Þ¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ç Bunkamura¥É¥¥¥Þ¥´Ê¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¡Ø¥¢¥¿¥é¥¯¥·¥¢¡Ù¤ÇÅÏÊÕ½ß°ìÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¡Ø¥¢¥ó¥½¡¼¥·¥ã¥ë ¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤ÇÃ«ºê½á°ìÏº¾Þ¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¡ØYABUNONAKA¡½¥ä¥Ö¥Î¥Ê¥«¡½¡Ù¤ÇËèÆü½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ñ¥ê¤Îº½Çù¡¢Åìµþ¤Îéçµ¤Ï°¡Ù¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¡¼¥ó¥Á¥¥ó¡ÙÅù¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó
²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£ËÜÌ¾:Á°»³ÅÄ ·ò°ì¡£1980Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£3ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÆÈ³Ø¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£µþÅÔÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å2007Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ØÆ¿Ì¾¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤Îºî²È³èÆ°¤Ç¤âÄó¶¡¶Ê¤¬2ºîÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡áÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò¸øÉ½¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢J-POP¤«¤é¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¡¢¥²¡¼¥à²»³Ú¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û Æü·Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2026Ç¯4·î2 Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë Ëè½µÌÚÍË¤è¤ë11»þ6Ê¬ÊüÁ÷
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û ¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏTVer¤Ç¡£
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û ¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó
