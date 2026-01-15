¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¼Ô¡¢°Õ³°¤Ê490km°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡¡12»þ´ÖÄ¶Ä¹Î¹¤ÇÃÏ¸µ¤Ø
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ËÂ³¤¡¢²ÆÅß2´§¤òÃ£À®¡£13Æü¤Ë´ÆÆÄ¤ä¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶õÏ©¤ÇÃÏ¸µ¤ØÌá¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¢´Ô¼êÃÊ¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò3-0¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤ÎÁª¼ê¸¢½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÂ¼¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£·è¾¡ÀïÍâÆü¤Î13Æü¡¢Áª¼ê¤äÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤ÏÃÏ¸µ¤Øµ¢´Ô¡£¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ìÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏµÜºê¤È¿À¸Í¤ò¤Ä¤Ê¤°µÜºê¥«¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Ø¡£¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡Ö1·î12Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±àÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¡¢Á¥¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÄ¹µ÷Î¥¥Õ¥§¥ê¡¼¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜºê¡½¿À¸Í´Ö¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ï495km¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó12»þ´Ö20Ê¬¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤«¤é¿À¸Í¡¢µÜºê¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤òÂ¤»¤Ð¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤ä»þ´Ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¤«¤«¤ë¡£
¡¡°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡ÈÉ¤È¥Õ¥§¥ê¡¼ÈÉ Áª¼ê¸¢¡õÄ¹Î¹¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÄ¹Î¹¤ª¤ä¤Ã¤È¤µ¤¢¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡©¡¡¿À¸Í¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¹ß¤ê¤Æ¡¢µÜºê¤Þ¤Ç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶úÌÚÌî¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ï«¤¤¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
