昨年6月に公開され、歴代興収ランキングで邦画実写作品第1位となった映画「国宝」が、1月16日からIMAX、1月23日からDolby Cinema(ドルビーシネマ)で上映される。鮮明な描写と、より没入感の高い映像体験ができる4Kアップコンバート版での上映となる。

16日から入場者プレゼント第2弾の配布も決定。劇中に登場する「二人藤娘」「二人道成寺」「鷺娘」の演目を切り取ったポストカード3種類がランダムで配布される。通常版、IMAX版、Dolby Cinema版共通。

「国宝」

(C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025 映画「国宝」製作委員会

映画「国宝」

吉田修一による同名小説を実写化した作品。原作者である吉田が3年間歌舞伎の黒衣を纏い、楽屋に入った経験を血肉にし、書き上げた渾身作で、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げた主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。

主演である稀代の女形・花喜久雄役を吉沢亮が、そのライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・大垣俊介役を横浜流星が演じたほか、渡辺謙や高畑充希、寺島しのぶなど日本を代表する俳優陣が出演している。監督は「フラガール」の李相日、脚本は「サマー・ウォーズ」の奥寺佐渡子。