チャットモンチーが、YouTubeでショートバージョンのみ公開されていた楽曲のMVをフルバージョンで一挙公開することを発表した。

今回フルバージョンが公開されるのは、アニメーション作家・ぬQによる2014年10月リリースのシングル「こころとあたま」、同曲と両A面でリリースされた「いたちごっこ」、さらに「染まるよ」など数多くのチャットモンチー作品を手がけてきた清水康彦が監督を務め、2015年3月にリリースされた「ときめき」と、同曲と両A面でリリースされた「隣の女」。

このほか、首都医校・大阪医専・名古屋医専の2016年度テレビCMソングとして制作され、2016年11月にリリースされた「majority blues」、映画『アズミ・ハルコは行方不明』の主題歌として発表され、両A面でリリースされた「消えない星」の、全6作品がラインナップされている。

上記MVは、1月23日21時より「こころとあたま」を皮切りに、順次プレミア公開される。各作品の公開時にはチャット機能も開放され、視聴者はリアルタイムでコメントを共有しながら同時視聴を楽しむことができる。

◾️アナログパッケージ リリース情報 ◆4タイトルまとめ買い

Sony Music Shopにて【4タイトルまとめ買い】購入者を対象に、抽選で20名様に「20周年記念 オリジナル張子」をプレゼント！

※ランダム・4種のうち1種 抽選特典：20周年記念 オリジナル張子（縦約31cm×横約20cm）

抽選特典対象 まとめ買いリンク：https://kmu.lnk.to/cm20th_SMS ◆『chatmonchy has come』

2005年11月23日リリース

KSJL-6235 / 3,850円（税込）

購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_c [SIDE A]

1.ハナノユメ

2.DEMO、恋はサーカス

3.ツマサキ

[SIDE B]

1.惚たる蛍

2.夕日哀愁風車

3.サラバ青春 ◆『耳鳴り』

2006年7月5日リリース

KSJL-6236~7 / 5,500円（税込）

購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_m [SIDE A]

1.東京ハチミツオーケストラ

2.さよならGood bye

3.ウィークエンドのまぼろし

[SIDE B]

1.ハナノユメ (ALBUM Mix)

2.どなる、でんわ、どしゃぶり

3.一等星になれなかった君へ

4.おとぎの国の君

[SIDE C]

1.恋の煙 (ALBUM Mix)

2.恋愛スピリッツ

3.終わりなきBGM

[SIDE D]

1.プラズマ

2.メッセージ

3.ひとりだけ ◆『生命力』

2007年10月24日リリース

KSJL-6238~9 / 5,500円（税込）

購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_se [SIDE A]

1.親知らず

2.Make Up! Make Up!

3.シャングリラ

[SIDE B]

1.世界が終わる夜に

2.手のなる方へ

3.とび魚のバタフライ

[SIDE C]

1.橙

2.素直

3.真夜中遊園地

[SIDE D]

1.女子たちに明日はない

2.バスロマンス

3.モバイルワールド

4.ミカヅキ ◆『告白』

2009年3月4日リリース

KSJL-6240~1 / 5,500円（税込）

購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_k [SIDE A]

1.8cmのピンヒール

2.ヒラヒラヒラク秘密ノ扉 (Album Mix)

3.海から出た魚

[SIDE B]

1.染まるよ

2.CAT WALK

3.余談

[SIDE C]

1.ハイビスカスは冬に咲く

2.あいまいな感情

3.長い目で見て

[SIDE D]

1.LOVE is SOUP

2.風吹けば恋

3.Last Love Letter (Album ver.)

4.やさしさ