¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤Î³¨ËÜ¤¬¥·¥ç¥³¥é¤Ë¡ª¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡¡³¨ËÜ¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢1·î¾å½Ü¤«¤é¡¢Á´¹ñÉ´²ßÅ¹¤äÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È·¿¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä´Ì¤â¤¹¤Æ¤¡ª¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥·¥ç¥³¥é¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥·¥ç¥³¥é¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤ÎBOOK¥·¥ç¥³¥é6¥³¡×¤ä¡¢¤ª¤¦¤Á·¿¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤ª¤¦¤Á¥·¥ç¥³¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÅüÄÒ¤±ÎÓ¸é¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È·¿¤Î´Ì¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤ß¤ÄÎÓ¸é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È´Ì¡×¤ä¡¢2´Ì¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤è¤·¥Ú¥¢´Ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ç¥³¥é¤È»É¤·¤å¤¦¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡¢¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÎ¾ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤Ë¥·¥ç¥³¥é¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ê¤É¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È·¿¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä´Ì¤â¤¹¤Æ¤¡ª¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥·¥ç¥³¥é¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥·¥ç¥³¥é¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤ÎBOOK¥·¥ç¥³¥é6¥³¡×¤ä¡¢¤ª¤¦¤Á·¿¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤ª¤¦¤Á¥·¥ç¥³¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ç¥³¥é¤È»É¤·¤å¤¦¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡¢¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÎ¾ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤Ë¥·¥ç¥³¥é¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ê¤É¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£