ビー・エム・ダブリュー株式会社は、正規ディーラーの株式会社モトーレン阪神による新拠点「BMW Premium Selection箕面／MINI箕面」が、2026年1月9日に移転オープンしたことを発表した。

同店舗は、顧客中心主義に基づく販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入し、開放感あるショールームや環境配慮型デザイン、デジタルツール活用による上質な購買体験を提供する。国道171号線沿いの好立地に構え、ブランド価値のさらなる向上を図る。

ショールーム・コンセプト、リテール・ネクストを導入した「BMW Premium Selection箕面／MINI箕面」がオープン

リテール・ネクストを導入

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川 正敏）のBMWおよびMINI正規ディーラーである株式会社モトーレン阪神（代表取締役：片岡 伊佐夫）は、「BMW Premium Selection箕面／MINI箕面」を移転オープンし、本年1月9日（金）より営業を開始する。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトであり、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。（デジタルツールは、今後順次導入予定）

BMW Premium Selection箕面／MINI箕面は、アクセスと視認性に優れ、「いないち」として親しまれている国道171号線沿いに移転オープンする。ショールームの半分を2階まで吹き抜けとした開放的な空間を特徴として、BMWおよびMINIの世界観をより際立たせる展示環境を実現する。展示場には50台以上の車両を並べ、お客様の要望に沿った1台と巡り合わせる。

移転前は、限られたスペースでの展示および商談を行ってきたが、今後は、より一層、お客様のニーズに応えていくために、充実した商品の展示に加え、開放的でくつろげるショールームでプレミアムなサービスを提供する。整った環境により、ブランド価値を的確に表現することで、お客様満足度の向上を図り、さらなる販売機会を創出する。

株式会社モトーレン阪神「BMW Premium Selection箕面／MINI箕面」の概要

所在地 大阪府箕面市半町4-3-50 代表取締役 片岡 伊佐夫 営業責任者 江端 裕和 拠点責任者 佐藤 郁太郎 ショールーム面積 289.56㎡ ショールーム展示台数 3台 営業時間 10:00-18:00 ショールーム電話 072-721-8505 定休日 火曜日、第2・3水曜日 オープン予定日 2026年1月 9日（金）

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社