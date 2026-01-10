積み重ねられるの地味にデカい…！いろんな使い方ができる100均の冷蔵庫収納
商品情報
商品名：スタックができるクリア冷蔵庫収納ケース（27cm×10cm×13.5cm）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：27cm×10cm×13.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480572369
簡単に扱えて使い勝手抜群！ダイソーで見つけた冷蔵庫収納ケース
悩みが尽きない冷蔵庫内の整理整頓。筆者も収納グッズを買ってはみたものの、正直使いこなせなかったアイテムも結構ありました。
そんな中、これはいいかも！と思えるような商品と出会えました。ダイソーの『スタックができるクリア冷蔵庫収納ケース（27cm×10cm×13.5cm）』です。
価格は220円（税込）。今回購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。
サイズは約27cm×10cm×13.5cmと、ゆったり収納できる大きさです。
野菜を入れてみましたが、深さがあるので背の高い食材でもすっきり収納できます。
そのため、瓶やレトルトパックなどの整理整頓にも便利です。
透明度が高いケースなので、何が入っているのか一目でわかります。
棚板の汚れ防止にも役立つので、掃除も楽になりますよ。
持ち手が付いていて引き出しやすいのもGOOD。
奥にある食材を取り出しやすくなるので、冷蔵庫の食材を無駄なく使うことができます。
積み重ねOKだから効率よく便利に使える！
このケースの良いところは、さまざまな使い方ができるという点！
同じケース同士を積み重ねて収納できるので、効率よく収納することができます。
重ねたまま手軽に使用できる設計なので、下の段の食材もササッと取り出せます。
使わないときは重ねて省スペースで保管できるのも嬉しいポイントです。
今回はダイソーの『スタックができるクリア冷蔵庫収納ケース（27cm×10cm×13.5cm）』をご紹介しました。
ざっくりと冷蔵庫の整理整頓ができるので、面倒くさがりな筆者でも楽に扱えて便利だなと思いました！ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。