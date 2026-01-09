フジテレビ系で放送中の木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の第2話ゲストとして、観月ありさ、原日出子、長谷川朝晴、武田航平、松本怜生、植野行雄（デニス）の出演が決定した。

本作は、コンプラ度外視な“最強”保険調査員を描いたエンターテインメント作品。舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。保険調査会社に持ち込まれる案件は、時代の要求に応え、今や保険の種類も人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様になってきている。時代を反映して「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、宣伝なのか本気なのか世界を見渡せば「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」のように奇妙かつ難解な保険も世の中には存在しており、あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも。

観月が演じるのは、海外を拠点に運営する大手映画制作会社・ROSY社長の西森夏美役。業界でもやり手の社長で、そのエレガントさと言動からもただならぬオーラを醸し出している。仕事は順風満帆だが、一方の私生活では、一人娘の亜由美の親権を巡って、「無責任男！」と揶揄する元夫と離婚後も揉めている。その娘が思わぬ事件に巻き込まれ、とある事情から、娘の安否を警察ではなく、天音が属する深山リサーチへ調査依頼をすることとなっていく。

原が演じるのは、観月演じる映画制作会社社長・西森夏美の一人娘である亜由美のシッター・山崎静香役。西森邸に1年ほど住み込みでシッターとして従事しているため、亜由美自身もとても山崎に懐いている。事あるごとに亜由美の心体周りを支えている心穏やかな人柄。しかし、亜由美のことを思う余り、親である社長と元夫の関係を心配の目で見ている。

長谷川が演じるのは、夏美の元夫で現在はフリーのCGクリエイターをしている木暮浩樹役。娘の亜由美をこよなく愛しており、事あるごとに父親として亜由美との時間を作り、娘と一緒に過ごすことを楽しみにしている健全な父親だ。しかし、夏美からは“ダメな元夫扱い”をされ続けており、離婚後の取り決めについても厳しく物を言われている。仕事の忙しさにかまけて亜由美をシッター任せにする夏美に対する苛立ちもあり、愛する亜由美を思う余りの行動から、事件との関係性を天音たちに疑われてしまうことに。

武田が演じるのは、映画制作会社ROSYの副社長・小沢拓也役。会社のあらゆるトラブルに細やかに対応し、社長である夏美からの信頼も厚い。社長からの指示を受け、隠密に動ける有能な人物で、事件のとある秘密を握っている。

松本が演じるのは、植野演じる映像制作会社社長のロバート杉山の部下・広瀬克己役。ロバートの元で、会社の不都合な対応や指示を細やかに請け負う若手社員。ロバート社長から“ある重要な任務”を預けられている。

植野が演じるのは、ROSY社長の夏美と仕事上で固い提携関係にある映像制作会社社長・ロバート杉山役。一見順風満帆にみえる自身の会社の運営についても悩みを抱えており、何かと不穏な動きをしている人物だ。

観月、原、長谷川、武田、松本、植野からはコメントも到着した。

■観月ありさ（西森夏美役）コメント・本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込み海外を拠点に運営する大手映画制作会社・社長の西森夏美を演じます。業界内ではやり手である社長の傍ら、私生活では元夫と一人娘の親権を争っているという仕事人間な女性です。一人娘が巻き込まれる事件に夏美はどのように関わっていくのか、社長として、一人の母親として夏美がどのような未来を迎えるのかを注目してご覧いただけたらうれしいです。

・視聴者へメッセージ保険のプロフェッショナルたちが保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマです。私が演じる西森夏美は事件にどのように絡んでいるのか。衝撃の展開が次々と訪れるので、結末はどのように迎えるのかを考察していただきながら楽しんでご覧いただけたらうれしいです。

■原日出子（山崎静香役）コメント・本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みこの役どころは間違いなく今回の作品のキーマンであるということでした。ある意味、全てを俯瞰している人物というところでしょうか。ネタバレを避けるとこのくらいしかお伝えできませんが、是非 興味深く観ていただけたらと思います。

・視聴者へメッセージそれぞれの思いの深さが事件を生み思いの深さが人を救います。感慨深い作品です。お楽しみに！

■長谷川朝晴（木暮浩樹役）コメント・本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込み予想出来ない展開、目まぐるしく動いていくストーリーからかゲスト出演にしては数多くの撮影に参加させて頂きました。旧知のレギュラー陣の方も多く、色々と話し合いながらシーンをつくりあげることができたと思います。私自身も仕上がりを楽しみにオンエアを拝見したいと思っています。皆様も是非、よろしくお願い致します。

・視聴者へメッセージ主演の玉木さんが、それほど派手さはないかもしれないが誰もが出来ることではないアクションを、簡単そうにサラッとこなすシーンが特に見所になっていると確信しています。おそらく、オンエア、TVerは勿論、録画してスロー再生で何度も味わったほうが良いでしょう。

■武田航平（小沢拓也役）コメント・本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込み美人社長の片腕として、真剣に会社や社長と向き合うことで、とある事が…！？ まっすぐ会社と向き合う姿勢や、社長への思いを大切に演じさせていただきました。真っ直ぐさ故の善悪の判断の曖昧さであったり、思いの強さからくる正義の在り方を強く意識しました。

・視聴者へメッセージ今回のお話しはさり気なくグッとくる展開もみどころの一つです！！ 玉木さんと観月さんの対峙する2人のやり取りはしびれます!! ぜひ！ 細部まで楽しんで頂けたら幸いです！

■植野行雄（ロバート杉山役）コメント・本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込み胡散臭い役柄だったので、大丈夫かなと不安もありましたが、衣装を着た瞬間、想像以上に胡散臭い業界人に仕上がっていて自分でも驚きました。ぜひ観てください。

・視聴者へメッセージドラマに出させて頂く時は、だいたいカタコト役が多いのですが、今回はしっかり普通に日本語を話しています（笑）物語のスパイス…というか、少々クセ強めの調味料として、ぜひ僕の登場シーンにも注目して楽しんでください。

■松本怜生（広瀬克己役）コメント・本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込み昨年に続き、フジテレビさんの作品（10月クール火9枠『新東京水上警察』）に出演させていただけることをうれしく思います。僕が演じる広瀬克己は、映像制作会社で働く若手社員で、ロバート社長から“ある重要な任務”を任される役どころです。物語の中での立ち位置や、さりげない言動にも意味が出るよう意識しながら臨みました。

・視聴者へメッセージ広瀬の動向にも注目しながら、物語の展開や考察を楽しんでいただけたらうれしいです。

ぜひ放送をお楽しみに。（文＝リアルサウンド編集部）