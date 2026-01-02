「僕の心のヤバイやつ」13巻が本日発売！ 大みそか、2人きりになる京太郎と山田特装版の付録は「僕ヤバ万年カレンダー」
秋田書店は、マンガ「僕の心のヤバイやつ」の13巻を1月8日に発売する。価格は594円。また同日には特装版も2,640円で発売される。
本作は桜井のりお氏が手掛ける陽キャ美少女×陰キャ少年の青春ラブコメディ。アニメ化されており、2月13日には劇場版が公開される予定となっている。
13巻では京太郎が大みそかに山田家で山田と2人きりになる展開に。また3学期を迎え、運命の高校受験入試もスタートする。
なお対象書店では、店舗別購入特典や有償特典も用意されている。
#僕ヤバ13巻 有償特典も一部- 『僕の心のヤバイやつ』＆『僕ヤバスピンオフ』公式＠劇場版2026年公開！最新12巻発売中！ (@boku__yaba) January 6, 2026
先に見本をいただきました！！
気になるグッズございましたら是非✨ pic.twitter.com/AGO6r4z4AN
また特装版は描き下ろしイラストも使用した「僕ヤバ万年カレンダー」が付録となっており、同日には公式スピンオフ「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の1巻も発売される。
【「僕の心のヤバイやつ」13巻あらすじ】
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸- 『僕の心のヤバイやつ』＆『僕ヤバスピンオフ』公式＠劇場版2026年公開！最新12巻発売中！ (@boku__yaba) October 15, 2025
「僕の心のヤバイやつ」最新13巻＆
「ラブコメディが始まらない」1巻
2026年1/8同時発売決定！！！
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸#僕ヤバ ＆ #おねヤバ カバー初公開！
只今ご予約受付中！書店特典は決定次第順次お知らせします！！ https://t.co/VyM9gpsHWm pic.twitter.com/hQEiD50iDJ
クリスマスに愛を誓った京太郎と山田。
まさかの同棲編開始……!?!?
年末年始は山田家に居候することになった京太郎！
山田両親もいるし変なことは起こるまい……と思いきや!?!?
大晦日、２人きりの時間に……!?
そして３学期。
いよいよ運命の高校受験入試が始まる……!!
京太郎、萌子、木下との難関校受験組の士気も高まるなか……入試直前シミュレーションテストの結果が！
京太郎の第一志望・修岳館の合格判定は……!?
