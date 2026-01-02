【「僕の心のヤバイやつ」13巻】 1月8日 発売 価格：594円 【「僕の心のヤバイやつ」13巻 特装版】 1月8日 発売 価格：2,640円

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ「僕の心のヤバイやつ」の13巻を1月8日に発売する。価格は594円。また同日には特装版も2,640円で発売される。

本作は桜井のりお氏が手掛ける陽キャ美少女×陰キャ少年の青春ラブコメディ。アニメ化されており、2月13日には劇場版が公開される予定となっている。

13巻では京太郎が大みそかに山田家で山田と2人きりになる展開に。また3学期を迎え、運命の高校受験入試もスタートする。

なお対象書店では、店舗別購入特典や有償特典も用意されている。

また特装版は描き下ろしイラストも使用した「僕ヤバ万年カレンダー」が付録となっており、同日には公式スピンオフ「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の1巻も発売される。

【「僕の心のヤバイやつ」13巻あらすじ】

クリスマスに愛を誓った京太郎と山田。

まさかの同棲編開始……!?!?

年末年始は山田家に居候することになった京太郎！

山田両親もいるし変なことは起こるまい……と思いきや!?!?

大晦日、２人きりの時間に……!?

そして３学期。

いよいよ運命の高校受験入試が始まる……!!

京太郎、萌子、木下との難関校受験組の士気も高まるなか……入試直前シミュレーションテストの結果が！

京太郎の第一志望・修岳館の合格判定は……!?

(C)桜井のりお（秋田書店）2018

