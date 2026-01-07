７日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５１．５０ポイント（０．９４％）安の２６４５８．９５ポイントと４日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１０５．４９ポイント（１．１４％）安の９１３８．７５ポイントと反落した。売買代金は２７６１億３３７０万香港ドル（約５兆５４７５億円）に縮小している（６日は２９１７億５８２０万香港ドル）。

利益確定売りが先行する流れ。ハンセン指数はこのところ急ピッチに上昇し、足元で約２カ月ぶりの高値水準を回復していた。また、中国で来週にかけ１２月の月次経済統計が相次ぎ公表されることも気がかり。きょう７日に外貨準備高、９日に物価統計、来週１４日に貿易統計、１５日までに金融統計などだ。ただ、下値は限定的。米株の高値更新や、中国の経済対策に対する期待感などが支えだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．９％安、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（８６８／ＨＫ）が３．３％安、電子商取引（ＥＣ）世界大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が３．２％安と下げが目立った。

セクター別では、自動車が安い。ＢＹＤのほか、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．３％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．２％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．１％、広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。零ホウについては、第三者割当増資を再び実施すると発表したことも売り材料視されている。

中国の不動産セクターも急落。融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が８．３％安、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が６．２％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が４．３％安、中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が４．２％安で引けた。

他の個別株動向では、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が２．３％安。外電が７日、「快手はオフショア社債を初めて発行する見通し」と報じ、これが嫌気されている。

半面、医薬セクターは高い。勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が７．６％、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が７．２％、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が４．３％、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）と中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）がそろって３．８％ずつ上昇した。

そのほか、ライダー（ＬｉＤＡＲ）世界大手の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が５．３％高と続伸（前日は５．９％高で終了）。ＬｉＤＡＲ事業で米エヌビディアのパートナー企業に選ばれたことが引き続き材料視されている。

本土マーケットは小幅ながら４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０５％高の４０８５．７７ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。医薬、公益、電設、不動産、保険、素材の一角なども買われた。半面、石油関連は安い。銀行・証券、自動車、消費関連、軍需産業、運輸も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）