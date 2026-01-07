食楽web

JR東京駅のグランスタ東京で、1月13日（火）～26日（月）まで、新春特別フェア「あんことフルーツ。」が開催されます。

期間中は、和の甘味を代表する「あんこ」を軸に、今時期に旬を迎えるフルーツやクリームなどを組み合わせた各ショップ自慢の新作スイーツが店頭を一斉に彩ります。

本記事では、本フェアで登場するスイーツパンに注目し、6品を厳選してご紹介。自宅でじっくり味わうのはもちろん、カフェ併設店でコーヒーや紅茶と一緒に楽しむのもおすすめです。

ディーンアンドデルーカ「りんごとさつまいも餡のクイニーアマン」

1個 486円（テイクアウトのみ）※数量限定：1日40個

グロサリー＆エスプレッソバー『DEAN ＆ DELUKA（ディーンアンドデルーカ）』の「りんごとさつまいも餡のクイニーアマン」は、バターをたっぷり折り込んだデニッシュ生地で、さつまいも餡とりんごのフィリングを包んで焼き上げ、表面をキャラメリゼした一品。

表面はカリッと香ばしく、中はしっとりとしたデニッシュ生地の食感に、シナモンがほのかに香るりんごの甘酸っぱさと、芋あんの濃密な甘さが重なります。1日40個限定販売です。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

ブルディガラ トーキョー「みかんとずんだ」

1個 648円（テイクアウト） / 660円（イートイン）

『BURDIGALA TOKYO（ブルディガラ トーキョー）』のフェア限定メニュー「みかんとずんだ」は、長時間発酵させた生地を香ばしく焼き上げた厚切りバゲットに、ずんだあんとみかんをトッピングした一品。

ずんだあんのやさしい甘さに、みかんの果汁感あふれるフレッシュな酸味、さらにアーモンドスライスの香ばしさが加わり、意外性のある美味しさを生み出しています。バゲットの風味との相性も抜群です。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

ビー フルーツサンドイッチ「あまおういちごとあんこのサンド」

1パック（2切入・テイクアウトのみ）1,080円

青果仲卸のサン・フレッシュグループが手がけるフルーツサンド専門店『Be！ FRUITS SANDWICH（ビー フルーツサンドイッチ）』の新作は、人気ブランド苺「あまおう」を贅沢に使ったフルーツサンド。

なめらかな口当たりのこしあんと、毎日店内で仕込むホイップクリームを合わせ、あまおうの甘みと酸味を引き立てます。

●DATA

出店エリア：改札内1F 中央通路エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

白あんとみかんのピティヴィエ

1個 428円（テイクアウト） / 436円（イートイン）※数量限定：1日30個

『Curly釻s Croissant TOKYO BAKE STAND』が手がけるのは、フランスの伝統菓子「ピティヴィエ」をベースにしたスイーツパイ。

甘さ控えめの白あんとみかんをパイ生地で包み込み、香ばしく焼き上げています。サクサクとした食感に、白あんのコクとみかんのジューシーな酸味が重なり、何度でも味わいたくなる仕上がりです。

●DATA

出店エリア：改札内B1F スクエア ゼロエリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

ザ スタンダード ベイカーズ トウキョウ「3種のフルーツと練乳あんこ」

1個 390円（テイクアウト） / 398円（イートイン）※数量限定：1日30個

『THE STANDARD BAKERS TOKYO』の進化系あんぱん「3種のフルーツと練乳あんこ」は、クランベリー、イチジク、チェリーの3種のドライフルーツを練り込んだバゲットに、北海道十勝産の小倉あんと練乳クリームをサンドした一品。甘さや食感の異なる素材が織りなす奥行きのある味わいで、食べ応えも十分です。

●DATA

出店エリア：改札内1F 中央通路エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

デイジイ東京「いちご大福コッペ」

1個 572円（テイクアウト） / 583円（イートイン）※数量限定：1日10個

東京と埼玉に7店舗を構える人気ベーカリー『デイジイ東京』のフェア限定メニューは「いちご大福コッペ」。もっちりとした白パンに、求肥、つぶあん、生クリームをサンドし、天面にはカットいちごをトッピング。ワンハンドで楽しめる“進化系いちご大福”ともいえる一品は、1日10個限定販売です。

●DATA

出店エリア：改札内1F 北通路エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）