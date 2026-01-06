天空の洞窟をイメージした店内

JR高輪ゲートウェイ駅に誕生した新施設「ニュウマン高輪」の28階にある、天空の洞窟をコンセプトにしたレストラン「そらとさかなとオイスター 高輪 Wharf」。ここでは地上150mの景色を一望しながら、国内や海外から仕入れた新鮮な魚介をコース料理で楽しむことができます。

エレベーターを降りて左手に進むとすぐにレストランが現れます。店内へ入ると左手にはカウンター、右手にはテーブル席が。グレーを基調とした壁とゆるやかな曲線で、まるで洞窟に包み込まれたような感覚になります。

※ソファー席でのコースは予約が必須

カウンター席とテーブル席の間を通り過ぎると、目の前に広がるのは圧巻のパノラマビュー。

景色を一望できる2人がけのソファー席は、「スタンダード記念日コース」5800円または「プレミアム記念日コース」6800円を予約した人だけが利用できる特別な空間です。 隣の席と距離があるので、まわりを気にせずに雰囲気を楽しめます。

ご褒美CHECK

地上150mのパノラマビューは、「そらとさかなとオイスター 高輪 Wharf」ならでは。左側の席からはレインボーブリッジ、右側の席からはビル群の美しい夜景を見ることができます。晴れていて日差しのある日に限り、富士山が望める位置もあるそう。非日常感あふれる空間が特別感をアップさせてくれます。



美しい盛り付けにうっとり！ 魚介をふんだんに使った特別なコース

「プレミアム記念日コース」6800円

今回は、地上150mの絶景を堪能しながら食事を楽しめるアニバーサリーコース「プレミアム記念日コース」をセレクト。国内外から仕入れた魚介をはじめ、山形豚や黒毛和牛など、さまざまな食材で特別な日を祝うことができます。

※取材時（2025年11月）の情報。内容が予告なく変更になる可能性あり

コースの最初にいただく乾杯用特別カクテルは、アルコールとノンアルコールが選択可能。夜景に映えるきれいなブルーにうっとり。

左から「生姜のスープ」、「蟹味あんかけのだし巻き卵」

1品目は、生姜の味がしっかりしつつもやさしい味わいの「生姜のスープ」と、やさしいあんかけの味わいと卵のふんわりした食感がマッチした「蟹味あんかけのだし巻き卵」。食材のうま味が凝縮されたアミューズに、これから始まるコース料理への期待が高まります。

アミューズの後にいただくのは、美しく盛り付けられた立体的な前菜プレート。 ホタテの炙りや牛肉炙り、マグロのたたき、サーモンのパニプリ、巨峰と生モッツァレラのカプレーゼ、どれから食べようか迷う時間も楽しい。

ご褒美CHECK

トップには装飾用の花が生けられています。目でも楽しめる華やかなビジュアルが素敵。

「サーモンのパニプリ」

1段目左端にあるのはサーモンのパニプリ。パニプリはインドで定番のスナックで、小麦粉で作った丸い生地の空洞に具材を詰め込んだもの。現地流に、丸ごとひと口で食べるのがおすすめです。中には新鮮なサーモンのタルタルが入っていて、サクサクとした食感と一緒に楽しめます。

「ホタテの炙り アメリケーヌソース」

2段目には、ぷりぷりなホタテの炙りが。ひと口食べるとホタテとアメリケーヌソースの濃厚な風味が口いっぱいに広がります。

「マグロのたたき 牡蠣醤油のジュレ」

新鮮なマグロのたたきは、盛り付けられたスプーンでいただきます。牡蠣醤油のジュレの風味が、身が締まったマグロをより引き立たせ、ひと口で魚介を堪能できる一品です。

「巨峰と生モッツァレラのカプレーゼ」

お皿の中央にあるのは「巨峰と生モッツァレラのカプレーゼ」。甘みのある濃厚なモッツァレラチーズと巨峰の組み合わせが絶品。まるでスイーツを食べているかのよう。

「カンパチと香味野菜のサラダ」

次に運ばれてきたのは、色とりどりの野菜が目をひく、「カンパチと香味野菜のサラダ」。 新鮮な野菜が箸休めとなり、さっぱりしているのに満足感があります。見た目にも華やかで食べごたえのあるサラダです。

「真鯛のソテー サフランスープ」

コース中盤で登場するのは、「真鯛のソテー サフランスープ」。ソテーした真鯛の上から、テーブルでサフランスープを注いで仕上げる、ライブ感のある一品です。目の前で注がれるスープから立ち上る香りが食欲をそそります。

透明度が高いのにうま味がたっぷりのサフランスープと、ホロホロした真鯛のソテーの組み合わせが絶品。

「サーモンのレアカツ」

続いて登場する「サーモンのレアカツとチーズリゾット」は、レアカツの上にいくらととびっこがのせられています。サクッとした衣に包まれたサーモンの味わいと、濃厚でいてシンプルなチーズリゾットとの相性が抜群で、あっという間に食べてしまいました。

「濃厚うにいくら麺」

次に、「濃厚うにいくら麺」と、付け合わせのパンが登場。うにといくらのうま味をしっかりと感じられるぜいたくな一品です。 とびっこのプチプチ食感がアクセントになり、甘みのあるクリーミーなソースが麺に絡んで満足感たっぷり。

ご褒美CHECK

新鮮な魚介をさまざまな料理で楽しめるのも記念日コースのポイント。素材のうま味を生かした多彩な料理で、充実したひとときを過ごせます。

「黒毛和牛シンタマグリルと山形豚のグリルのWメイン」

お待ちかねのメインは、「黒毛和牛シンタマグリルと山形豚のグリル」。 脂身が少なく身がぎゅっと締まったお肉は食べごたえ満点で、ひと口でも満足感たっぷり。

和牛は赤ワインとバルサミコのソース、山形豚はハーブをベースにしたサルサベルデソースでいただきます。カシスマスタードや炭塩も添えられており、味の変化を楽しめるのも魅力。

「シグニチャークラウドケーキ」

コースの最後には、お店のコンセプトでもある天空モチーフにちなんだ、雲のような形が可愛い「シグニチャークラウドケーキ」が。かわいらしいビジュアルにテンションも上がります。

スプーンを入れるのもためらってしまうほどのかわいさですが、思い切ってすくうと、中にはラズベリーソースが入っています。ムースの甘さと甘酸っぱいラズベリーソースがマッチして、食後のデザートにぴったり。

ぱっと見小さく感じますが、意外とボリュームがあるので、2人でいただくとちょうどよいサイズ感でした。

ご褒美CHECK

記念に残るバースデープレートは、最後までこのお店らしさを感じることができ、コースの締めくくりにふさわしい一品。 ケーキに記載するメッセージは予約フォームで指定できます（20文字以内）。詳細は予約フォームをご確認ください。

魅力的な魚介料理と充実したドリンクメニュー

※生牡蠣は、コースとは別途で注文が必要

「そらとさかなとオイスター 高輪 Wharf」では、その日に全国の生産者から届いた新鮮な生牡蠣を堪能できます。1個単位から注文でき、「生牡蠣3種盛り合わせ」1980円や「生牡蠣5種盛り合わせ」3509円では気軽に食べ比べを楽しめます。これを目当てに来店される方も多いそう。

※価格は仕入れにより予告なく変更になる可能性あり

また、追加でオーダーできるドリンクメニューも豊富です。「50/50（ふぃふてぃーふぃふてぃー）」というテーマのもと、アルコールとノンアルコールがそれぞれ50対50の割合で用意されています。

ご褒美CHECK

ビールがあればノンアルコールビールが、レモンサワーがあればノンアルコールレモンサワーがあるというように、アルコールの有無でドリンクをオーダーできるのがうれしいポイント。仕事や車で飲めない人も、お酒を飲んでいる気分で楽しむことができます。

日常では味わえないぜいたくなひとときは、記念日はもちろん毎日頑張っている自分へのご褒美にぴったり。「そらとさかなとオイスター 高輪 Wharf」で、ぜひ特別な時間を過ごしてみて。

■そらとさかなとオイスター 高輪 Wharf（そらとさかなとおいすたー たかなわ わーふ）

住所：東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 28F

TEL：03-6277-3839

営業時間：ランチ11〜15時、昼呑み営業11〜17時、ディナー17〜23時（全日）

定休日：施設の休館日による

Text：森本慧（vivace）

Photo：そらとさかなとオイスター 高輪 Wharf、森本慧、河合華子（vivace）



